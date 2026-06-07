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Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

El Indec difundirá el dato oficial de inflación el próximo 11 de junio. Las proyecciones privadas ubican el IPC de mayo entre el 2,1 % y el 2,4 %

7 de junio 2026 · 21:11hs
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Analistas estiman que el índice interanual de inflación cerrará 2026 en torno al 30

Analistas estiman que el índice interanual de inflación cerrará 2026 en torno al 30,5%.

El próximo jueves 11 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo. De acuerdo con las estimaciones privadas, la inflación habría mostrado una nueva desaceleración respecto de abril y se ubicaría en un rango de entre 2,1 % y 2,4 %.

De confirmarse esas proyecciones, el índice marcaría la segunda baja consecutiva luego del 2,6 % registrado en abril, aunque todavía se mantendría por encima del umbral del 2 % mensual.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de consultoras y bancos privados, proyectó para mayo una inflación de 2,3 %. Además, prevé que el índice interanual cierre 2026 en torno al 30,5 %.

Entre las consultoras privadas, Equilibra estimó que la inflación alcanzó el 2,3 %, con mayores subas en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0 %) y restaurantes y hoteles (2,9 %). Según sus cálculos, la variación interanual habría llegado al 33,4 %.

El economista senior de la firma, Gonzalo Carrera, sostuvo que “para mayo captamos una baja en la inflación, ayudada por una mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque advirtió que “la inflación subyacente se aceleró a 2,5 %”.

Por su parte, EcoGo Consultores calculó una inflación general de 2,4 % en mayo y una suba de 2,7 % en alimentos y bebidas. La consultora explicó que durante el mes “convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados por el arrastre de meses previos, como salud y educación”.

La Fundación Libertad y Progreso, en tanto, estimó que el IPC cerró mayo en 2,1 %. Con ese resultado, proyectó una inflación acumulada de 14,7 % en los primeros cinco meses del año y una variación interanual de 33,2 %, “un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El ancla cambiaria

Desde la entidad atribuyeron la desaceleración a que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la magnitud esperada y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria continuaron moderando el resto de los precios”.

No obstante, advirtieron que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas”, que habría aumentado 3,3 % en mayo y aportado 0,8 puntos porcentuales al índice general. También registraron incidencias relevantes medicina y transporte, con 0,3 puntos porcentuales cada uno. Vivienda fue el único rubro con caída mensual, al retroceder 1,2 %.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires arrojó una inflación mensual de 2,2 % en mayo, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. De esta manera, estimó que la variación interanual del IPC se ubicó en 33,3 %.

Según el informe, los rubros que más aumentaron fueron salud y alimentos y bebidas, este último con una suba de 2,7 %, “acelerándose significativamente respecto de abril, aunque con una marcada heterogeneidad entre sus componentes”.

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