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El Consejo Consultivo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte: quiénes lo integran

El organismo actuará como veedor del plan de transformación de la ribera, que incluye el parque acuático. Podrá realizar recorridas periódicas, acceder a información sobre el avance de los trabajos y canalizar observaciones de los sectores vinculados al Paraná.

7 de junio 2026 · 15:23hs
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El Consejo Consultivo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte: quiénes lo integran

La Municipalidad anunció que el que el Consejo Consultivo del Río asumirá un rol clave en el seguimiento del plan de obras que se desarrollan en la Costa Norte. La propuesta fue presentada por el Ejecutivo municipal y aceptada por los integrantes del organismo durante una reunión realizada en el Club Náutico Rosario, donde se expusieron los alcances de la intervención y se escucharon las inquietudes de los distintos sectores vinculados al río.

El consejo del río es un organismo creado por una ordenanza sancionada en octubre de 2022 (la Nº 10.407) como una forma de dar respuesta a la creciente masividad en el uso del Paraná para la práctica de deportes náuticos y para la recreación. La entidad se presentó oficialmente el 8 de marzo del año siguiente, durante el acto se destacó como una herramienta para la coordinación entre privados y el Estado para generar mecanismos y acciones para promover el uso seguro y responsable del entorno fluvial así como también abordará temas como difusión, sensibilización, medio ambiente, infraestructura, capacitación, servicios e información estadística.

De acuerdo a la ordenanza que lo constituye, el órgano que actuará como veedor de las obras que el municipio desarrolla en la costanera norte, está conformado por diez personas: un representante del ejecutivo, quien coordina el grupo, una persona por parte de las secretarías municipales involucradas en la temática, un representante por parte de las organizaciones de la sociedad civil con incumbencia en ámbitos de río y costas referidas al deporte náutico y acuático, un referente de guardavidas, otro de los clubes ribereños, otro representante de guarderías náuticas, un miembro de la Prefectura Naval Argentina, dos del Concejo Municipal (uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría9 y un miembro del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro).

>>Leer más: La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La propuesta para que el consejo actúe como veedor de las obras de la constanera norte llegó el viernes pasado, en el marco de un encuentro realizado en el club Náutico Rosario, donde se expusieron los alcances de la intervención y se escucharon las inquietudes de los distintos sectores vinculados al río.

De la reunión participaron la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus; el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli; el subsecretario de Planeamiento, Pablo Florio; representantes provinciales, concejalas/es y referentes de numerosas organizaciones relacionadas con la actividad náutica, deportiva y recreativa de la ciudad: la Unión de Clubes de la Costa, la Asociación Rosarina de Remo, la Asociación de Guías e Instructores de Kayak de Santa Fe, la Asociación de Guías de Pesca Deportiva, la Asociación Rosarina de Kitesurf, la Asociación de SUP del Litoral y representantes de la vela y los taxis náuticos, entre otros.

En la ocasión, los funcionarios municipales presentaron con planos e imágenes los detalles del plan integral previsto para la costa norte. Además de responder consultas sobre distintos aspectos de la obra, se debatieron algunas observaciones planteadas por sectores específicos respecto de los usos futuros del espacio público y la convivencia de las diferentes actividades que se desarrollan en la ribera.

Pese a las distintas miradas expresadas durante el intercambio, y a una disidencia en particular respecto a la ubicación del parque acuático, hubo coincidencia en torno a la necesidad y la urgencia de avanzar con un plan de transformación para uno de los sectores más emblemáticos del frente costero rosarino. En ese marco, se alcanzó un importante consenso para que sea el propio Consejo Consultivo del Río quien ejerza tareas de seguimiento sobre el desarrollo de los trabajos.

La propuesta contempla la conformación de una comisión integrada por miembros del consejo que actuará como veedora de la obra. Sus integrantes podrán realizar recorridas periódicas, acceder a información sobre el avance de los trabajos y transmitir al conjunto de las instituciones representadas las novedades y observaciones surgidas durante el proceso.

Desde Costanera Rosario, la empresa del Estado municipal que tendrá a cargo la administración del Parque Acuático, destacaron que el mecanismo permitirá garantizar una participación activa de los distintos sectores vinculados al río, fortaleciendo la transparencia y generando un canal permanente de diálogo entre el municipio y las organizaciones que desarrollan actividades en la costa.

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