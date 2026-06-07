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Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

"Tengo que poner un sueño en pausa debido a una lesión", escribió el lateral derecho en su cuenta de Instagram

7 de junio 2026 · 20:57hs
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Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Brasil dio de baja al lateral derecho Wesley a menos de una semana de su debut contra Marruecos en el Mundial debido a una lesión en el aductor del muslo izquierdo y convocó al volante Ederson como reemplazo.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el cambio en el plantel de la selección que dirige el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Wesley, de 22 años, se sometió el domingo a una resonancia magnética que constató la lesión sufrida en el arranque del partido amistoso contra Egipto que se disputó el sábado en Cleveland. Los estudios determinaron que la lesión era lo suficientemente importante como para dejar al jugador de la Roma fuera del Mundial.

“Wesley es un jugador querido por el grupo y siempre será considerado parte de este equipo que busca el campeonato mundial por sexta vez”, dijo la CBF en un comunicado.

Wesley fue reemplazado por Danilo a los 16 minutos del amistoso que la Canarinha ganó 2 a 1. Pidió el cambio tras acusar dolor en la pierna izquierda y sus compañeros en el banco lo consolaron.

“Hoy tengo que poner un sueño en pausa debido a una lesión”, dijo Wesley en una publicación en Instagram, donde agregó: “Duele no poder seguir vistiendo la camiseta de la selección brasileña en este momento, pero quien conoce mi historia sabe que rendirse nunca ha sido una opción”.

Y aseveró: “Caer es parte del camino. Volver a levantarme siempre ha sido mi mayor fortaleza”.

Éderson, de 26 años, se incorporará al equipo en Estados Unidos como parte de la lista de 26 jugadores. El volante de Atalanta fue convocado en la primera lista confeccionada por Ancelotti en junio de 2025, pero no llegó a jugar.

Brasil iniciará la fase de grupos del Mundial el sábado en Meadowlands, en Nueva Jersey, enfrentando a Marruecos, en el Grupo C que completan Escocia y Haití.

Otra situación por lesión todavía está en veremos: Neymar no viajó a Cleveland con el resto del grupo. El astro de 34 años lucha contrarreloj para el debut debido a una lesión en la pantorrilla.

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