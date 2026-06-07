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Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino

Este domingo por la tarde, a las 17, se realizará una visita guiada por la muestra de Gyula Kosice". La entrada es libre y gratuita

7 de junio 2026 · 09:12hs
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Gyula Kosice es un artista una figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX. Sus obras se exhiben en el Museo Castagnino.

Gyula Kosice es un artista una figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX. Sus obras se exhiben en el Museo Castagnino.

Gyula Kosice (1924-2016) es un artista inclasificable, uno de los pioneros en abordar el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, y una figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX. Por primera vez en Rosario, en el Museo Castagnino, se exhibe una muestra individual que reúne sus obras con agua, luz y movimiento. Este domingo, a las 17, habrá una recorrida guiada por la muestra.

La exposición marca el regreso de las obras del artista a la Argentina luego de su paso por el Museum of Fine Arts of Houston, e incluye piezas de la década del cuarenta hasta otras realizadas ya entrado el siglo XXI, procedentes tanto del Museo Kosice como de distintas colecciones públicas y privadas del país.

Curada por Jazmín Adler, esta exhibición invita a zambullirse en el universo kosiceano conformado por obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos, experimentaciones con materialidades novedosas, sueños sensibles, y poesía acuosa y porvenirista; un conjunto de obras que promueven la participación, el movimiento y la investigación.

>>Leer más: El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

Desde sus veinte años, Kosice se ha caracterizado por una inquietud creadora e inventiva que transformó de manera radical la escena local. Cofundó la revista Arturo (1944), la primera publicación de arte abstracto y concreto en la región, así como los movimientos Arte Concreto-Invención (1945) y Arte Madí (1946).

En la década del cincuenta profundizó sus exploraciones materiales e incorporó luz neón, agua y movimiento permanente en sus obras, al mismo tiempo que comenzó su proyecto más ambicioso: la Ciudad Hidroespacial, un conjunto de hábitats voladores en los que la humanidad viviría en el futuro. Visionario incansable, continuó creando hasta sus 92 años.

La exhibición incluye una sala dedicada a las relaciones de Kosice con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana, una instalación realizada especialmente para la ocasión por la artista Mariana De Matteis, y una sala con obras contemporáneas de la Colección Castagnino+macro, las cuales dan cuenta de algunos de los devenires recientes de aquellas búsquedas tempranamente inauguradas por Kosice.

Días y horarios de la muestra: de miércoles a viernes de 13 a 19 horas y sábados, domingos y feriados de 10 a 19 h. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados: 17 horas. La entrada es gratuita.

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