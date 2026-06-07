Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Colapinto nunca estuvo a sus anchas en Mónaco después de las grandes actuaciones de Miami y Canadá. Pero Alpine se mostró firme y puede revertirlo en una semana

El Alpine de Franco Colapinto busca la claridad a la salida del túnel de Mónaco. El argentino no sobresalió en clasificación, pagó la estrategia en carrera y finalizó atrás.

Extraño fin de semana para Franco Colapinto . Lógico también. Nada para dramatizar. Solo que venían de dos grandes fin de semana y el de Mónaco contrastó un poco. Eso sí, la gran actuación de Pierre Gasly mostró que Alpine está fuerte y puede ilusionarse con recuperarse rápido el domingo en Barcelona .

El callejero ayudó muchísimo a la floja performance de Colapinto, el equipo Alpine también errando en la estrategia y la enredada última largada completó el combo para que no pueda sumar.

Si se piensa que Fernando Alonso, que debió terminar a años luz, quedó 10º y que Arvid Lindblad que estuvo toda la carrera atrás suyo finalizó 6º , sobran las palabras sobre que algo falló.

En cambio, esas dos décimas que Pierre Gasly le sacó en la Q2 le dieron al francés la chance de lucirse con una de sus mejores carreras que debió terminar en un fantástico podio. Pero metió la cola el control de velocidad en boxes y le se lo arrebató de las manos. Apeló el team francés, claro. Difícil que la FIA lo revierta.

Mónaco, tómelo o déjelo

Mónaco es así. Tómelo o déjelo. Casi seguro ofrecerá una carrera lineal como pasó hasta que Lance Stroll estrelló insólitamente el Aston Martin al ingreso a la recta principal. En ella, claramente Alpine falló con la estrategia de Colapinto, pero puede pasar. Cuando Esteban Ocon o Nico Hulkenberg pararon a cambiar gomas medias por duras bien pronto, debió hacer lo mismo. Pero eso claro, es con el diario del lunes.

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Porque Colapinto se vio perjudicado por la nueva estrategia al filo de lo ético como la fue la de Williams para ralentizar el tránsito a propósito y favorecer el cambio de gomas para uno de los pilotos. En este caso, primero paró Alex Albon, lo dejó pasar a Carlos Sainz y el tailandés hizo de tapón por muchas vueltas para que el español vuelva adelante.

Por entonces, Colapinto había parado en la vuelta 35 de 78 y en puñado de giros le descontó todo a Ocon que lo precedía. Hulkenberg estaba adelante de ellos y el alemán detrás de Albon. Así circularon por 9 vueltas. Imposible para el argentino recuperar.

Colapinto, siempre delante de Lindblad

Pero antes de la parada, siempre estuvo adelante de Lindblad, que recién repostó cuando se accidentó Stroll a 20 vueltas del final y mientras los autos pasaron por boxes (a propósito, ni la TV ni la web oficial de la Fórmula 1 tiene registrado en qué vuelta paró) y terminó 6º. Una pena no haber esperado a que algo así pasara. Pero lo dicho, a veces los imprevistos juegan a favor y otras en contra.

Para colmo, después de la bandera roja por la piña de Leclerc en la reanudación, en el mismo lugar que Stroll, y de la nueva largada, Alonso tocó a Colapinto y le hizo perder posiciones, además de romper el alerón delantero. Y el español abrazó el último lugar puntuable que tranquilamente también pudo ser para el argentino.

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Claro que, en ambos casos, había una sanción de 5 segundos que le hubiera hecho bajar posiciones, pero Alpine protestó sobre todo por Gasly, que hizo una gran carrera y terminó tercero en pista, pero al francés le dieron no una sino dos sanciones por exceder la velocidad máxima permitida en boxes, que es de 60 kph y la superó por 0,1 y 0,4 kph. Pero como los autos franceses no fueron los únicos perjudicados, pidió un derecho de revisión a la FIA que seguía su curso.

Alpine se defiende ante la FIA

Alpine sostuvo que siempre cumplieron con el reglamento pero habrá que ver si la FIA le reconoce algún error en la medición, de lo contrario los resultados se mantendrán. Gasly podría volver al podio si revierten la sanción y Colapinto solo subir un puesto y terminar 13º.

A propósito, había sido 15º el argentino pero a Checo Pérez le dieron 10 segundos por no estar bien parado en el cajón de salida y de haber sumado un histórico primero punto para Cadillac, quedó detrás del argentino. Igual, los autos estadounidenses pegaron un salto.

Alpine anunció que para Barcelona el domingo, o para la siguiente en Austria en tres semanas, traerá actualizaciones. Y que luego del parón de verano introducirá otras tantas para mantener el lugar de ser el mejor del resto. Posición que tuvo con Colapinto en Miami y Canadá, y con Gasly en Mónaco.

En clasificación Gasly se metió en Q3 y Colapinto quedó a solo 0,233s. Una pena además si se piensa que en la mejor vuelta de los dos en esa Q2, el argentino era 131 milésimas más rápido sumando el primer y segundo sector, pero falló en el del medio.

En Mónaco esa puede ser la diferencia entre un podio o terminar fuera de los puntos. Aunque también es tan traicionero que puede castigar a ambos como en este caso.