Quién es el representante que llevó a Newell's al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Nazareno Francés realizó una intimación contra Newell's por la llegada de Juan Ignacio Méndez en 2024. El intermediario reclama 350 mil dólares

Juan Ignacio Méndez no jugó mucho en Newell's. Su representante hizo un reclamo económico.

Mientras Newell's realiza la pretemporada , con dos meses por delante para la búsqueda de la puesta a punto física y futbolística del plantel, fuera del campo de juego se juegan otras cuestiones importantes para el futuro económico del club.

Entre otros temas aparece la intimación que realizó el representante y a la vez intermediario Nazareno Damián Francés contra el club del Parque y cuyo reclamo continuará en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Francés intimó a Newell's a través de una carta documento por alrededor de 350 mil dólares. Lo que exige es una comisión por la llegada del volante de Vélez Juan Ignacio Méndez a la Lepra en 2024.

Méndez, de flojo rendimiento en el rojinegro, llegó a un acuerdo con la actual dirigencia leprosa y hace poco días pactó la rescisión del contrato para quedar en libertad de acción, tras su paso por Instituto de Córdoba, a donde estuvo desde mediados del año pasado a partir de un préstamo.

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Más allá de esa salida consensuada, Francés insiste en cobrar la comisión por la negociación para la llegada del futbolista al club del Parque.

Fallo adverso por Lautaro Martínez

En las últimas horas, el propio empresario del fútbol recibió un revés muy duro, por una situación similar a la que tiene con la Lepra. El fallo adverso fue en la Justicia italiana y por un tema que involucró a uno de los actuales campeones del mundo de la selección argentina.

Este jugador es Lautaro Martínez, el delantero de Inter, quien en 2018 fue negociado al nerazurri desde Racing Club en una cifra millonaria de alrededor de 22,7 millones de euros, firmando un contrato de cinco años con el club milanés.

El Tribunal de Apelación de Milán ratificó la sentencia de primera instancia y desestimó todas las reclamaciones económicas del representante contra el delantero de Inter.

Lautaro Martinez Inter Champions League.jpg Lautaro Martínez tuvo un conflicto judicial con Francés por su venta a Inter. Foto: AP

Francés reclamaba una compensación económica de 8 millones de euros. Sin embargo, los jueces milaneses rechazaron las reclamaciones en su totalidad, declarando el contrato nulo y sin efecto.

"La defensa de Lautaro argumentó que, a pesar de haber sido presentado formalmente ante la Comisión de Agentes Deportivos de la Federación, el mandato no se había presentado de la manera exigida por la normativa federal y, además, carecía de varios elementos esenciales", publicó el diario italiano La Reppublica.

La Lepra, más allá que en principio rechazó la intimación, tendrá el caso de Lautaro Martínez probablemente como referencia para poder llevar adelante está exigencia del representante y cerrar otro conflicto económico.