Pasión por las películas: el Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Durante nueve días, Rosario estuvo en el centro de las miradas de los amantes del cine. Las películas premiadas se exhibirán los domingos de junio en el Lumière

Durante diez días, Rosario fue sede de uno de los eventos más destacados del cine regional, el Festival de CIne Latinoamericano . El evento reunió a más de 5.000 espectadores que disfrutaron de más de 35 funciones gratuitas y una amplia presencia de referentes de la industria. Las películas premiadas podrán verse los domingos de junio, a las 19, en el Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027), como siempre con entrada gratuita .

Organizado por la Municipalidad, el festival llegó a su fin el sábado, con la esperada proyección de los filmes que resultaron ganadores en esta edición, junto con el estreno en Rosario de la película invitada "Había una vez un mago", de María Salomé Jury y Oscar Frenkel.

Durante nueve días, la ciudad se transformó a través del séptimo arte y ofreció un abanico de historias, miradas y personalidades destacadas del cine para celebrar a este evento indiscutido e n una nueva edición. El festival iluminó la gran pantalla con proyecciones, charlas y debates y muchas actividades.

Más de 5 mil espectadores disfrutaron de las más de 35 funciones gratuitas programadas en 5 salas rosarinas: Cine Lumière como sede principal junto a El Cairo Cine Público, Cines del Centro, Cultural Fontanarrosa y Complejo Astronómico Municipal.

Esta edición contó con las visitas distinguidas de las actrices Violeta Urtizberea, Julieta Cardinali, Lula Mangone, Jazmín Stuart y el director y guionista Nicanor Loreti. También de los directores y productores de algunos largometrajes en competencia, Candela Vey y Tino Pereira (directores de "Vlasta, el recuerdo no es eterno"), Paula de Luque (directora de "Escritor"), Juan Pablo Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky (directores de "Los bobos"), Paula Morel Kristof (directora de "Muña, Muña"), Ezequiel Erriquez Mena (director de "Emi"), Baltasar Albrecht y Gastón De Potro (directores de "El hombre que vivió con miedo") y Rodolfo Fabián Cabrera (director de "Los abrazos").

La última semana estuvo cargada de propuestas. El Cultural Fontanarrosa fue sede de escenario de la charla Experiencias de actuación en cine, con la participación de Julieta Cardinali y Violeta Urtizberea, coordinada por Lucila Mangone. Durante el encuentro, las actrices compartieron experiencias sobre la construcción de personajes, el proceso creativo, las diferencias entre actuar para cine, televisión y teatro, además de anécdotas vinculadas a sus trayectorias.

La jornada de cierre en el Cine Lumière, estuvo dedicada por completo a las producciones que se alzaron con los máximos galardones del festival.

De esta forma, con más de tres décadas de trayectoria, el Festival de Cine Latinoamericano Rosario continúa consolidándose como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de la región, promoviendo el acceso gratuito a producciones de toda América Latina y generando espacios de intercambio entre realizadores y público.

Las películas premiadas

El sábado se conocieron también las películas premiadas por el jurado del festival. En la categoría de Largometrajes, "Emi", dirigida por Ezequiel Rodrigo y Erriquez Mena, se quedó con el primer premio. En cuanto a los Cortometrajes, "Lengua Muerta" fue reconocido como el mejor en su categoría.

El resto de los galardones de la competencia fueron para las siguientes producciones:

Competencia de Largometrajes:

Premio Especial del Jurado: "Al oeste, en Zapata", dirigido por David Bim (Cuba, España)

Competencia de Largometrajes Santafesinos: "Desentierros. Los libros que no heredamos dirigida", por Maria Julia Blanco (Mención especial), "El hombre que vivió con miedo", dirigido por Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto (mejor largometraje).

Competencia de Cortometrajes:

Mención Especial Ficción: "Todos los nombres empiezan con M", de Carla Scolari (Argentina)

Mejor Cortometraje de Ficción: "Pasta negra", de Jorge Thielen Armand (Venezuela, Colombia, Canadá, Italia)

Mejor Cortometraje de Animación: "La pena no duerme de noche", de Martín André y Josefina Montino (Chile)

Mención Especial Experimental: "Planetario", de Sofía Poncini (Argentina)

Mejor Cortometraje Experimental: "Filme-Copacabana", de Sofia Leão (Brasil)

Mejor Cortometraje Documental | Premio Mario Piazza: "Mamita Lidia", de Joaquín Nercasseau y Juan Bautista Tagle (Chile)

Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine: "Volver a verte", de Román Ruberti Godoy, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica ENERC Sede Cuyo, (Argentina).

Competencia de Cortometrajes Rosarinos:

Mejor Cortometraje Rosarino: "El show de Félix", dirigido por Helena Brun. "Fotogénico", dirigido por Juan Pablo Lovato Echenique (mención especial).

Premio Viviana Nardoni a la Mejor película sobre Derechos Humanos. "Lengua muerta", dirigido por José Jiménez (Chile)

Menciones especiales: "Escritor", dirigido por Paula de Luque (Argentina), "Desentierros. Los libros que no heredamos", dirigido por María Julia Blanco (Argentina)

Premio RAFMA Edgardo Pipo Bechara El Khoury al Mejor cortometraje argentino: "Malandra", dirigido por Gonzalo Alzaibar (Argentina)

Premio ADN (Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina) al Mejor Cortometraje documental: "Wainitai, encontrarse a uno mismo", dirigido por Pablo García Vizcarra (Perú)

Premio Signis (Asociación Católica Mundial para la Comunicación) al Mejor largometraje: "Al oeste, en Zapata", dirigido por David Bim (Cuba, España).

Premio AADA (Asociación Argentina de Directores de Arte) a la Mejor dirección de arte de la Competencia de largometrajes: Roberto Cancro Fabbri y equipo por su trabajo en el largometraje "Quemadura China".

Premio RTS Medios al Mejor Largometraje Santafesino: "El hombre que vivió con miedo", dirigido por Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto.

Premio Panorama Santafesino – PULSAR Santa Fe. Mercado de la Industria Audiovisual: "Osvaldo, la película", de Alejandra Viveka Cáceres y Nicolás Artín, y "Los abrazos", de Rodolfo Fabián Cabrera.

Premio Secretaría de Cultura y Educación al largometraje más votado por el público: "Osvaldo, la película", de Alejandra Viveka Cáceres y Nicolás Artín

Premio Secretaría de Cultura y Educación al cortometraje más votado por el público: "Todos los nombres empiezan con M", de Carla Scolari (Argentina).

Las películas premiadas en el 31° Festival de Cine Latinoamericano Rosario podrán verse los domingos de junio a las 19 hs en Cine Lumière, (Vélez Sarsfield 1027) como siempre con entrada gratuita.