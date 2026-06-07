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Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

El hotel Origin Kansas City, que será el búnker del plantel albiceleste, está a 16 km de donde ocurrió la balacera

7 de junio 2026 · 20:45hs
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Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Mientras las distintas selecciones se ponen a punto a muy pocos días de que comience el Mundial 2026, Kansas amaneció este domingo con la noticia de un tiroteo callejero que dejó nueve personas heridas. El hotel donde se hospedará el plantel de Inglaterra está a unos ocho kilómetros de donde ocurrió la balacera, y aunque la selección argentina está algo más lejos también recibió con preocupación la noticia.

El equipo albiceleste está en la gira previa al arranque del Mundial por lo que no se encontraba en Kansas por estas horas, aunque el hotel Origin Kansas City Riverfront está a unos 16 km de donde se produjo el ataque con armas de fuego, y el predio donde entrena el plantel de Lionel Scaloni está a poco más de 30 km.

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La Policía de Kansas City, Missouri, está investigando el tiroteo ocurrido en la madrugada del sábado cerca de la calle E 79 y la avenida Troost. El Departamento de Policía de Kansas City aseguró que todas las vícimas resultaron con heridas leves.

La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, detalló que las fuerzas de seguridad recibieron una alerta por detonaciones de armas de fuego alrededor de las cuatro de la mañana. Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de bala, que fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. Con el correr de las horas se confirmó que otros seis adultos debieron recibir atención médica.

Hasta el momento no se habían registrado detenciones por el hecho, ocurrido en una transitada avenida de la ciudad que conecta al centro con la zona sur.

La principal preocupación de las autoridades por estos días son las selecciones que se alojan en Kansas, ya que además de Argentina e Inglaterra están Países Bajos y Argelia. Es por eso que aseguraron que reforzarán la seguridad para los cuatro planteles.

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