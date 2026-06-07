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El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

Después de la polémica en la salida de Quintana, el Canalla tendrá un jugador nuevo a disposición de Jorge Almirón apenas se reinicien los trabajos

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

7 de junio 2026 · 06:15hs
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Juan Giménez

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Juan Giménez, el zaguero central canalla que ya está listo para volver a la actividad a la par del resto en la pretemporada.

Mientras sus compañeros disfrutan de los primeros días de vacaciones, Juan Giménez entrena buscando la puesta a punto que le permitirá arrancar la pretemporada de Central trabajando a la par del grupo principal. Jorge Almirón tiene de entrada un refuerzo de valía, sin dudas, en una zona necesaria.

Lejos en el tiempo quedó ya aquella lesión que marginó al defensor auriazul del primer equipo. Ahora, Giménez volverá al ruedo y peleará con los demás integrantes del plantel profesional por ganarse un lugar en su posición entre los titulares.

Con 20 años recién cumplidos y experiencia internacional a partir de su paso por distintas selecciones juveniles, Giménez competirá por ser uno de los zagueros del equipo de Almirón. La disputa será entre varios: Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Gastón Ávila y Luca Raffin. En esa discusión ya no estará Carlos Quintana, quien por estas horas negocia su salida del club de Arroyito rumbo a Deportivo Riestra.

Casi un año de inactividad

Giménez, que actualmente entrena en el predio de Arroyo Seco, no tiene actividad oficial desde el 16 de agosto del año pasado, cuando sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Esto fue jugando ante Deportivo Riestra en el Gigante, por la quinta fecha del torneo local. Por esa razón fue intervenido quirúrgicamente en octubre de 2025.

>> Leer más: Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

El defensor debutó en la primera división de Rosario Central con apenas 17 años. Fue el 7 de abril de 2024, cuando por la fecha 13 del torneo local de ese año, los auriazules cayeron ante River por 2 a 1 en condición de visitante. Hasta el momento de la lesión, Giménez había disputado 25 partidos defendiendo la casaca centralista en la máxima categoría.

Giménez también tuvo un paso importante por selecciones juveniles, tanto por la sub 17 como en la sub 20. En la sub 17, que por entonces dirigía Diego Placente, disputó 14 juegos, la mayoría de ellos se dieron entre el Sudamericano, que se jugó en Ecuador, y el Mundial de la categoría, que se disputó en Indonesia.

Mientras que en la sub 20, también con Placente como DT, jugó 11 partidos internacionales, incluido el Sudamericano de la categoría, en el que la selección argentina consiguió el boleto al Mundial.

Experiencia internacional

El rosarino también adquirió experiencia internacional jugando en las divisiones inferiores de Rosario Central: lo hizo participando en la Copa Libertadores Sub 20 que se disputó en 2024.

En esa competencia, el zaguero central diestro fue titular en los cinco partidos que protagonizaron los auriazules, que alcanzaron el tercer lugar de la competencia.

A pocas semanas del inicio de la pretemporada, la vuelta al ruedo de Giménez es una muy buena noticia para Jorge Almirón porque antes de la lesión y más allá de su juventud, el defensor había demostrado cierta jerarquía en la zaga auriazul.

Además, a partir de su altura (1,87 metro), el DT contará con otra alternativa para mejorar aún más el juego aéreo del equipo.

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