La Capital | Ovación | Scaloni

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

El DT argentino exigirá el martes en el ensayo ante Islandia a algunos de los jugadores tocados. Ya tiene una baja confirmada. ¿Habrá más?

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

7 de junio 2026 · 21:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El DT junto a su cuerpo técnico. “Tampoco quiero alarmar

El DT junto a su cuerpo técnico. “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores”, avisó Lionel Scaloni.

Arrancan 48 horas decisivas para la selección argentina que dirige Lionel Scaloni en lo que tiene que ver con la conformación de la lista definitiva que afrontará el Mundial, donde por ahora al menos deberá suplantar al defensor Leonardo Balerdi, marginado de los 26 nombres por un desgarro. ¿Quién lo reemplazará y será el único recambio? Son las dos preguntas que se develarán probablemente el martes, día del amistoso final ante Islandia, antes del estreno mundialista.

El DT Scaloni lamentó mucho la baja de Balerdi y aseguró que aún no pensaron en un reemplazante por la cantidad de jugadores que no están plenos. “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un marcador central”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa tras el 2 a 0 ante Honduras.

Así evitó apresurarse a la hora de definir quién ocupará el lugar vacante: “Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos para elegir el jugador que se va a sumar”.

>>Leer más: Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Islandia, el rival del martes

Por ello el ensayo del martes, a las 22 ante Islandia, será clave en todo sentido, ya que allí se podría exigir a varios de los jugadores que vienen tocados para ver si responden o deber ser suplantados en la nómina mundialista.

En este sentido, Scaloni dijo que valora el compromiso de sus futbolistas de arriesgar todo, aunque sea en un amistoso.

“Cuando los argentinos salen a una cancha de fútbol es muy difícil que se controlen. Siempre dan todo, no se guardan nada. Por eso administramos las cargas e intentamos darle minutos a la mayoría”, manifestó.

Con respecto a los jugadores que están en boxes y necesitan dar señales de plenitud está el volante ofensivo Nicolás Paz, que es considerado por el DT como el sustituto natural de Lionel Messi. Supera un golpe en la rodilla.

En cuanto al resto de los tocados están Julián Álvarez, que sufre una inflamación en el tobillo, y Emiliano Martínez, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, aunque será titular en el debut con Argelia.

>>Leer más: Messi carga energías en familia, antes de su última gran cita con la historia del fútbol

Los tres que más preocupan

Pero los tres jugadores que más preocupan en la selección son los laterales derechos Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, y el volante Leandro Paredes, el trío en recuperación de lesiones musculares de consideración.

Ya están listos y son parte del grupo por si deben anexarse a la nómina de 26 los defensores Agustín Giay y Nicolás Capaldo. Y también es una alternativa que podría ser potable el zaguero canalla Ignacio Ovando, a pesar de no estar este último en la nómina preliminar de 55 jugadores reservados.

Noticias relacionadas
Scaloni apostará por un mix de jugadores experimentados y otros con poco rodaje en la selección

Scaloni tiene los 11 de la selección argentina para el primer amistoso ante Honduras

Scaloni pierde un defensor clave en el armado del plantel.

Las 10 alternativas de Scaloni para reemplazar a Balerdi y el nombre que pica en punta

Leonardo Balerdi se queda afuera del Mundial 2026 y Scaloni busca reemplazante

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Lionel Scaloni en rueda de prensa. 

Scaloni dijo que "Messi está bien" y dejó abierta la posibilidad de retocar la lista mundialista

Ver comentarios

Las más leídas

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Emotivo festejo de Newells por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Lo último

Hasta que entren todos: la última despedida al Indio Solari podría extenderse un día más

"Hasta que entren todos": la última despedida al Indio Solari podría extenderse un día más

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

Podrá realizar recorridas periódicas y acceder a información sobre el avance de los trabajos, entre otras cuestiones
El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático
Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
Economía

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %
Economía

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones
Información General

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid
Información General

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Emotivo festejo de Newells por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Velatorio del Indio Solari: las fotos más conmovedoras de la capilla ardiente en Avellaneda

Velatorio del Indio Solari: las fotos más conmovedoras de la capilla ardiente en Avellaneda

Ovación
La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Policiales
Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio La Bombacha

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte, incluyendo el parque acuático

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan
Policiales

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros
Información general

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía
Política

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Por Matías Petisce
La Ciudad

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario
La Ciudad

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario