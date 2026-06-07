La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

El DT argentino exigirá el martes en el ensayo ante Islandia a algunos de los jugadores tocados. Ya tiene una baja confirmada. ¿Habrá más?

El DT junto a su cuerpo técnico. “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores”, avisó Lionel Scaloni.

Arrancan 48 horas decisivas para la selección argentina que dirige Lionel Scaloni en lo que tiene que ver con la conformación de la lista definitiva que afrontará el Mundial, donde por ahora al menos deberá suplantar al defensor Leonardo Balerdi, marginado de los 26 nombres por un desgarro. ¿Quién lo reemplazará y será el único recambio? Son las dos preguntas que se develarán probablemente el martes, día del amistoso final ante Islandia, antes del estreno mundialista.

El DT Scaloni lamentó mucho la baja de Balerdi y aseguró que aún no pensaron en un reemplazante por la cantidad de jugadores que no están plenos. “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un marcador central”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa tras el 2 a 0 ante Honduras.

Así evitó apresurarse a la hora de definir quién ocupará el lugar vacante: “Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos para elegir el jugador que se va a sumar”.

Islandia, el rival del martes

Por ello el ensayo del martes, a las 22 ante Islandia, será clave en todo sentido, ya que allí se podría exigir a varios de los jugadores que vienen tocados para ver si responden o deber ser suplantados en la nómina mundialista.

En este sentido, Scaloni dijo que valora el compromiso de sus futbolistas de arriesgar todo, aunque sea en un amistoso.

“Cuando los argentinos salen a una cancha de fútbol es muy difícil que se controlen. Siempre dan todo, no se guardan nada. Por eso administramos las cargas e intentamos darle minutos a la mayoría”, manifestó.

Con respecto a los jugadores que están en boxes y necesitan dar señales de plenitud está el volante ofensivo Nicolás Paz, que es considerado por el DT como el sustituto natural de Lionel Messi. Supera un golpe en la rodilla.

En cuanto al resto de los tocados están Julián Álvarez, que sufre una inflamación en el tobillo, y Emiliano Martínez, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, aunque será titular en el debut con Argelia.

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Los tres que más preocupan

Pero los tres jugadores que más preocupan en la selección son los laterales derechos Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, y el volante Leandro Paredes, el trío en recuperación de lesiones musculares de consideración.

Ya están listos y son parte del grupo por si deben anexarse a la nómina de 26 los defensores Agustín Giay y Nicolás Capaldo. Y también es una alternativa que podría ser potable el zaguero canalla Ignacio Ovando, a pesar de no estar este último en la nómina preliminar de 55 jugadores reservados.