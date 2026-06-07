La Capital | Información General | Quini 6

Hay un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

En el Siempre Sale hubo 24 ganadores con cinco aciertos, tres de ellos de la provincia de Santa Fe

7 de junio 2026 · 21:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Hay un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Un apostador de la capital de Corrientes fue el único ganador del pozo mayor de La Segunda del Quini 6, en su sorteo número 3.380, realizado este domingo 7 de junio, y se hizo acreedor a 1.416 millones de pesos.

En tanto, las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 24 ganadores con cinco aciertos (tres de ellos hicieron sus apuestas en la provincia de Santa Fe), cada uno de los cuales se llevará 20 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 10 de junio, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $5.600.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 07 - 13 - 17 - 27 - 29 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.416.937.637

Con cinco aciertos: 158 ganadores, que recibirán $348.497

Con cuatro aciertos: 5.353 ganadores, que recibirán $5.000

►La Segunda

Números sorteados: 03 - 06 - 08 - 20 - 21 - 29

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $1.416.937.636

Con cinco aciertos: 60 ganadores, que recibirán $917.710

Con cuatro aciertos: 2.910 ganadores, que recibirán $5.676

►Revancha

Números sorteados: 12 - 17 - 22 - 32 - 39 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.581.875.752

►Siempre Sale

Números sorteados: 12 - 21 - 23 - 31 - 41 - 45

Con cinco aciertos: 24 ganadores, que recibirán $20.588.944

►Pozo extra

3.275 ganadores, que recibirán $61.068

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del domingo 31 de mayo

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

en un quini 6 austero, el siempre sale entrego a cada ganador $77 millones

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Resultados del Quini 6 del miércoles 27 de mayo

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

Indio Solari había revelado en 2016 que convivía con esta enfermedad neurodegenerativa

Murió el Indio Solari: cómo es el Parkinson y qué avances hay para tratarlo

Ver comentarios

Las más leídas

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

Quién es el representante que llevó a Newells al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Quién es el representante que llevó a Newell's al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

Lo último

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Verbano ofrece retiros voluntarios para reducir más de la mitad de su personal

La fábrica de porcelana de Capitán Bermúdez atraviesa una crisis productiva y abrió un programa de desvinculaciones de personal
Verbano ofrece retiros voluntarios para reducir más de la mitad de su personal
Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
Economía

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
La Ciudad

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %
Economía

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones
Información General

Un nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

Quién es el representante que llevó a Newells al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Quién es el representante que llevó a Newell's al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

La city de Rosario se achica: en dos años cerraron unas 14 sucursales bancarias

La city de Rosario se achica: en dos años cerraron unas 14 sucursales bancarias

Ovación
Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson
Mundial 2026

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Messi carga energías en familia antes de su última gran cita con la historia

Messi carga energías en familia antes de su última gran cita con la historia

Policiales
Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio La Bombacha

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

La Ciudad
El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
La Ciudad

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino

Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas
la ciudad

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero
Política

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan
Policiales

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros
Información general

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía
Política

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Por Matías Petisce
La Ciudad

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario
La Ciudad

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

Vóleibol en Rosario: la selección masculina juega en el cubierto de Newells

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóleibol en Rosario: la selección masculina juega en el cubierto de Newell's

Rosario despidió al Indio Solari con una misa ricotera en el Monumento

Por Lucía Inés López
Zoom

Rosario despidió al Indio Solari con una misa ricotera en el Monumento

Macri relanzó al PRO en Santa Fe y ajustó su sintonía con Pullaro
Política

Macri relanzó al PRO en Santa Fe y ajustó su sintonía con Pullaro

Debate sobre calcio y vitamina D: el verdadero impacto en la salud ósea

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Debate sobre calcio y vitamina D: el verdadero impacto en la salud ósea

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra