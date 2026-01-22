La Capital | La Región | contenedores

Instalarán 500 nuevos contenedores en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez

Las unidades, adquiridas a través de un crédito del Promudi que supera los 350 millones de pesos, ya comenzaron a colocarse

22 de enero 2026 · 11:13hs
El intendente Ricci aclaró que “estos contenedores no son para tirar escombros

El intendente Ricci aclaró que “estos contenedores no son para tirar escombros, ramas, muebles y ese tipo de cosas, son para residuos domiciliarios”

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, a través de un crédito otorgado por el Programa Municipal de Inversiones (Promudi) del gobierno de la provincia, realizó la compra de 500 nuevos contenedores de residuos domiciliarios que ya comenzaron a colocarse en diferentes barrios de la ciudad.

La iniciativa significó una inversión que supera los 350 millones de pesos y las autoridades adelantaron que habrá una nueva licitación para comprar otras 300 unidades.

Los barrios donde ya se instalaron

Al respecto, el intendente Alberto Ricci expresó: “Comenzamos con la distribución de los 500 nuevos contenedores que adquirimos a través del Promudi, y ya colocamos en Alto Verde, Raúl Alfonsín, y ahora empezamos con la zona J. Jauregui, las calles Guido Spano, Santa María de Oro, entre Caseros y Av. San Martín. También en esa zona llegamos hasta Simón Bolivar y Sarmiento y próximamente, a medida que lleguen, estaremos abordando el Barrio La Paloma, entre San Diego y el Frigorífico Swift”.

Más contenedores

Además, Ricci adelantó que “esta es una primera tanda de 500, que se suman a los ya existentes, y en los próximos días realizaremos una nueva licitación de otros 300 contenedores nuevos para poder tener toda la ciudad con unidades nuevas”.

Asimismo, el intendente aclaró que “estos contenedores no son para tirar escombros, ramas, muebles y ese tipo de cosas, son para residuos domiciliarios” y solicitó a los vecinos que “saquen los residuos entre las 20 y 23 horas porque la recolección se realiza durante la madrugada y por favor cuiden los contenedores y los utilicen cómo corresponde, es responsabilidad de cada uno de nosotros tener una ciudad más limpia y ordenada.”

