El municipio de Villa Gobernador Gálvez aportó más de 51 millones de pesos a 32 clubes locales

El aporte corresponde al tercer trimestre de 2025 y se realizó a través del Fondo de Asistencia al Deporte (FAD) para fortalecer las instituciones villagalvenses

26 de diciembre 2025 · 11:05hs
Las instituciones recibieron el aporte del FAD que podrán utilizar para compra de materiales deportivos u obras menores.

Las instituciones recibieron el aporte del FAD que podrán utilizar para compra de materiales deportivos u obras menores.
El municipio de Villa Gobernador Gálvez aportó más de 51 millones de pesos a 32 clubes locales

En un acto que tuvo lugar en el club General Paz, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez entregó los aportes del Fondo de Asistencia al Deporte (FAD) a los clubes de la ciudad, lo que significó una erogación de 51.019.980 pesos divididos igualitariamente entre 32 instituciones.

En relación al tema, el intendente Alberto Ricci señaló: “Estamos haciendo entrega del tercer trimestre del 2025, y estamos distribuyendo más de 50 millones de pesos en 32 instituciones, lo que hace más de un millón y medio de pesos por club que pueden destinar a materiales deportivos y obras de infraestructura”.

Distribución equitativa para los clubes

“La otra mitad de este fondo se utiliza para hacer obras relacionadas al deporte en distintos puntos de la ciudad. Esto es justo, equitativo y una oportunidad para que aquellas personas que no puedan o quieran ir a una institución deportiva tengan un espacio para hacer actividad física. Desde el comienzo de la gestión ya hemos construido 14 playones deportivos, 22 estaciones saludables y vamos a incorporar estaciones de calistenias para seguir incentivando la práctica deportiva”, agregó Ricci.

Al mismo tiempo, el intendente recordó que “tenemos una oficina de instituciones donde brindamos asesoramiento administrativo para que las instituciones tengan los papeles en orden, sabiendo lo importante que es esto en beneficio de cada club”.

>>Leer más: Más de 400 millones de pesos invertidos en escuelas públicas en Villa Gobernador Gálvez

Allí, el intendente municipal, Alberto Ricci indicó que se invirtieron más de 400 millones de pesos durante este año y se ejecutaron más de 1600 intervenciones en las 47 instituciones educativas públicas que hay en la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Fondo de Financiamiento Educativo.

Más de 400 millones de pesos invertidos en escuelas públicas en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad

