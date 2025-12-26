El municipio de Villa Gobernador Gálvez aportó más de 51 millones de pesos a 32 clubes locales El aporte corresponde al tercer trimestre de 2025 y se realizó a través del Fondo de Asistencia al Deporte (FAD) para fortalecer las instituciones villagalvenses 26 de diciembre 2025 · 11:05hs

Las instituciones recibieron el aporte del FAD que podrán utilizar para compra de materiales deportivos u obras menores.

En un acto que tuvo lugar en el club General Paz, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez entregó los aportes del Fondo de Asistencia al Deporte (FAD) a los clubes de la ciudad, lo que significó una erogación de 51.019.980 pesos divididos igualitariamente entre 32 instituciones.

En relación al tema, el intendente Alberto Ricci señaló: “Estamos haciendo entrega del tercer trimestre del 2025, y estamos distribuyendo más de 50 millones de pesos en 32 instituciones, lo que hace más de un millón y medio de pesos por club que pueden destinar a materiales deportivos y obras de infraestructura”.

VGGdeporte (2) Distribución equitativa para los clubes “La otra mitad de este fondo se utiliza para hacer obras relacionadas al deporte en distintos puntos de la ciudad. Esto es justo, equitativo y una oportunidad para que aquellas personas que no puedan o quieran ir a una institución deportiva tengan un espacio para hacer actividad física. Desde el comienzo de la gestión ya hemos construido 14 playones deportivos, 22 estaciones saludables y vamos a incorporar estaciones de calistenias para seguir incentivando la práctica deportiva”, agregó Ricci.

Al mismo tiempo, el intendente recordó que “tenemos una oficina de instituciones donde brindamos asesoramiento administrativo para que las instituciones tengan los papeles en orden, sabiendo lo importante que es esto en beneficio de cada club”.