Un hombre de 32 años fue imputado por el crimen del hijo de su pareja, de 21, ocurrido el viernes a la noche en medio de una discusión familiar en una vivienda de Puerto General San Martín. Se trata de Nicolás B., quien quedó detenido con prisión preventiva por el término de 90 días hasta tanto avancen las investigaciones por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Juan Ledesma.

El asesinato a sangre fría de Elías Trisca conmocionó al cordón industrial. El joven de 21 años sufrió dos impactos de bala, uno letal en la zona del corazón. Murió poco después en el Eva Perón de Granadero Baigorria.

Discusión mortal

El episodio tuvo lugar el viernes pasadas las 20.30 en barrio Fátima de Puerto San Martín, precisamente en Pedroni al 200 bis. De acuerdo a los primeros testimonios, alrededor de las 19 comenzó una discusión entre la mamá de Elias y su pareja, Nicolás. En un momento dado el joven de 21 años intercedió y así se desató el peor de los desenlaces: el hombre tomó un arma de fuego calibre 22 y ejecutó a quemarropa dos disparos contra el adolescente: el primero ingresó en la pierna izquierda y el segundo en entre el abdomen y el tórax.

Sin prisa el asesino se habría marchado de la escena del crimen caminando y llevando consigo el arma homicida. Mientras tanto, en un auto particular llevaron a Elías hasta el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde ingresó con vida, pero murió pocos minutos después producto de las lesiones severas que le generaron las balas.

"Por lo que surge del acta de levantamiento de cadáver, que es una constatación de las lesiones externas que hace el médico de policía, surgen dos disparos. Uno en la zona del epigastrio y otro en la pierna izquierda. Pero la exactitud de las heridas las va a determinar la autopsia", sostuvo el fiscal Ledesma en diálogo con La Capital .

Antes de ser detenido Nicolas B. pasó por la casa de un amigo ubicada en La Paz al 200 donde estuvo prácticamente hasta que fue requerido por las fuerzas policiales. El domingo el recorrido de los investigadores condujo a una requisa en esa vivienda, con resultados positivos. "A plena luz del día logramos dar con un arma de fuego del mismo calibre del de las vainas que se secuestraron en el lugar del hecho y fue ahí mismo donde estuvo guarecido el detenido un par de minutos previo a ser aprehendido", enfatizó Ledesma, para agregar: "De todos modos hacen falta pericias para cotejar las vainas encontradas con el arma".

"Te robaron la vida"

La conmoción se apoderó de la ciudad portuaria, en las redes sociales sus familiares y amigos compartieron recuerdos, anécdotas y hasta el rostro del hombre que le arrebató la vida a modo de escrache. "No te fuiste, te robaron la vida", reclamó una usuaria. Y no tardó en aparecer un pedido de manifestación colectiva: "Me gustaría que nos organicemos y hagamos una marcha, que hagamos justicia".

Ayer a las 10 de la mañana los tribunales sanlorencinos recibieron el caso. El fiscal Ledesma imputó al hombre de 32 años por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y también por la portación ilegítima de la misma". Y solicito la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

En la sala, el acusado observó la audiencia sin emitir sonido más que al momento de detallar sus datos personales. La Jueza de primera instancia Griselda Strólogo le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, medida cautelar que podrá ser revisada. El imputado quedó alojado en la alcaldía de la Unidad Regional XVII con asiento en San Lorenzo.