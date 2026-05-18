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Choque de embarcaciones frente a Rosario: "Pudo ser una tragedia"

El Sindicato de Conductores Navales apuntó a "la falta de formación de tripulantes y al ajuste que en materia de seguridad impulsa el gobierno nacional"

18 de mayo 2026 · 09:16hs
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El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

Foto: captura de video

El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

“Evidentemente, el remolcador ha sufrido una avería durante la navegación que lo llevó a chocar contra un buque mercante fondeado. Pudo ser un accidente terrible, con pérdidas de vidas humanas y también para el medio ambiente”, señaló este lunes Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).

En declaraciones a LT8, Ramírez brindó una opinión sobre el choque ocurrido ayer a la tarde en el río Paraná frente a la costa central de Rosario entre un remolcador de barcazas y un barco cerealero fondeado a la altura del Centro Municipal de Distrito Centro.

“Si el remolcador cortaba las anclas de fondeo, ese buque hubiese quedado a la deriva. Hasta que encienden máquinas automáticamente queda fuera del canal. Pudo ser una tragedia. Desde nuestra organización prendemos las alarmas para ver hacia donde nos dirigimos con el crecimiento de las banderas limítrofes sobre la navegación argentina, nos vemos más expuestos a estos accidentes”, remarcó Ramírez.

El mismo barco en otro choque

El representante de los conductores navales recordó que el buque fue chocado ayer mientras estaba fondeado frente al centro de Rosario, “es el mismo barco que sufrió un accidente en San Nicolás. Otro buque que estaba llegando perdió maniobrabilidad y lo chocó. Ese barco, tras hacer todos los trámites correspondiente, salió de San Nicolás, se detuvo en Rosario y lo chocó un remolcador. Parece a propósito, pero fue así”.

>> Leer más: Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Ramírez recordó que su gremio agrupa a todos los jefes de máquinas de todos los buques de todo el país, “en toda la vía de navegación troncal como en el sector pesquero”, y tras cartón apuntó contra el gobierno nacional por una serie de iniciativa que tienen como objetivo un ajuste que redundará en inseguridad para navegar por el río.

2026-05-17 choque barcos1

“El gobierno nacional viene arremetiendo contra todo el sector marítimo. Puso en venta la ley federal de pesca al mejor postor, y logramos contrarrestar eso. Luego impuso el decreto 340 que ponía todas la vía de navegación troncal a disposición de cualquier bandera. Cualquier tripulación del mundo podía manejar nuestras cargas. También logramos derogarlo”.

Tripulaciones sin formación en seguridad

Y agregó: “Todas esas iniciativas del gobierno nacional terminan en estos accidentes. Todas las tripulaciones de los buques que quieren seguir usufructuando en nuestros ríos, no tienen la formación que tenemos nosotros. Para estar arriba de un barco, tenemos una formación de 6 o 7 años. Nos estamos formando para cuidar la seguridad de la hidrovía, del medio ambiente y no poner en riesgo vidas humanas como pasa en este momento con las banderas que tenemos navegando el río en este momento”, remarcó.

>> Leer más: Insólito: el buque que chocó frente a Rosario ya había tenido otra colisión en el Paraná 12 días antes

Al hacer una comparación entre el choque de ayer y las políticas de ajuste del gobierno nacional, Ramírez sostuvo: “Esos tripulantes (por los del remolcador) no tienen la capacitación que tenemos nosotros para navegar con respecto a seguridad, emergencias y las salas de máquinas. Ahora, el presidente quiere derogar la ley de cabotaje. Toda la carga que se mueve entre los puertos argentinas la tienen con buques de bandera argentina y con trabajadores del país. Este gobierno quiere terminar con eso. Cuando el mundo cuida a su marina mercante, este gobierno la quiere entregar”.

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