Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

Los cuatro tripulantes se eyectaron a salvo, antes de que ambas aeronaves se precipitaran y explotaran contra el suelo

El momento del choque en una captura de video.

Cuatro aviadores se eyectaron a salvo después de que dos aviones chocaran este domingo durante un espectáculo aéreo en Idaho.

Los equipos de emergencia respondieron de inmediato, luego de que las dos aeronaves colisionaran durante el espectáculo en una base militar del oeste de Idaho.

Los cuatro tripulantes se eyectaron a salvo, señaló Kim Sykes, directora de marketing de Silver Wings of Idaho, una de las organizadoras de la exhibición.

2026-05-17 choque aviones

La Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home anunció en redes sociales que fue cerrada tras el incidente durante el Gunfighter Skies Air Show, mientras se iniciaba una investigación.

Videos publicados en redes sociales mostraron el momento del choque y cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras las aeronaves se precipitaban para explotar contra el suelo.

Los organizadores afirmaron que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades militares modernas. El grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea encabezó el espectáculo ambos días.