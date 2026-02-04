La Capital | La Región | Puerto San Martín

Puerto San Martín: abren convocatorias para actividades de arte contemporáneo de toda la región

El propósito de estas dos convocatorias es generar vínculos e intercambios que fortalezcan el tejido cultural y artístico a nivel local y nacional

4 de febrero 2026 · 11:25hs
Las disciplinas principales que se buscan para ambas convocatorias son el dibujo

Las disciplinas principales que se buscan para ambas convocatorias son el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, y también se incorporan el arte digital, textil, gráfico y audiovisual.  
Afluente, la Galería de Arte Contemporáneo de Puerto General San Martín propicia dos instancias para buscar y promover el trabajo artístico local y zonal. Por esa razón abrió convocatorias para artistas regionales con el propósito de generar vínculos e intercambios que fortalezcan el tejido cultural y artístico a nivel local y nacional, ampliando las percepciones en torno al arte y a la cultura, siendo agentes activos en la construcción y participación de los mismos.

Una de las convocatorias está dirigida a actividades, eventos y talleres, que se sumarán a la grilla propia de la galería, en busca de propuestas vinculadas a las artes visuales, contemporáneas, culturales, educativas y comunitarias.

La segunda es para exhibiciones, en busca de artistas de todo el país con producciones destinadas a las artes visuales y contemporáneas.

Apuesta el arte contemporáneo

La Galería Afluente, dedicada al Arte Contemporáneo, es un proyecto que se desarrolla en Puerto San Martín y surgió en 2023 y el 22 de marzo de 2024 realizó su primera muestra denominada “Afluir en la luz”.

El espacio está ubicado en una de las alas del Centro Cultural Municipal “Batalla Punta Quebracho”. El propósito original fue dar visibilidad a las artes visuales contemporáneas en general y emergentes en particular, no sólo enriqueciendo el capital social y cultural de la ciudad, sino también fomentando desde el arte, un espíritu sensible y crítico.

La Galería impuso su espacio mediante la implementación de talleres, con el propósito de fomentar la generación de nuevos artistas, e intentar recuperar aquellos artistas de la región que ya tienen una trayectoria y funcionan como inspiración a nuevas generaciones.

"Afluente no sólo en una conjunción de prácticas y saberes, sino también en una demostración de lo que se puede producir a través de estos conocimientos y sensibilidades", expresaron desde la galería que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto San Martín y de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes municipal .

Convocatorias

Las disciplinas principales que se buscan para ambas convocatorias son el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, y también se incorporan el arte digital, textil, gráfico y audiovisual.

Para postular a las propuestas se encuentran los formularios en el perfil de Instagram de la galería, @afluentegaleria, con sus respectivas condiciones estipuladas en los posts.

