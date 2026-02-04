Puerto San Martín: abren convocatorias para actividades de arte contemporáneo de toda la región

El propósito de estas dos convocatorias es generar vínculos e intercambios que fortalezcan el tejido cultural y artístico a nivel local y nacional

Las disciplinas principales que se buscan para ambas convocatorias son el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, y también se incorporan el arte digital, textil, gráfico y audiovisual.

Afluente, la Galería de Arte Contemporáneo de Puerto General San Martín propicia dos instancias para buscar y promover el trabajo artístico local y zonal . Por esa razón abrió convocatorias para artistas regionales con el propósito de generar vínculos e intercambios que fortalezcan el tejido cultural y artístico a nivel local y nacional , ampliando las percepciones en torno al arte y a la cultura, siendo agentes activos en la construcción y participación de los mismos.

Una de las convocatorias está dirigida a actividades, eventos y talleres , que se sumarán a la grilla propia de la galería , en busca de propuestas vinculadas a las artes visuales, contemporáneas, culturales, educativas y comunitarias.

La segunda es para exhibiciones , en busca de artistas de todo el país con producciones destinadas a las artes visuales y contemporáneas.

La Galería Afluente, dedicada al Arte Contemporáneo, es un proyecto que se desarrolla en Puerto San Martín y surgió en 2023 y el 22 de marzo de 2024 realizó su primera muestra denominada “Afluir en la luz”.

PGSM-afluente1

El espacio está ubicado en una de las alas del Centro Cultural Municipal “Batalla Punta Quebracho”. El propósito original fue dar visibilidad a las artes visuales contemporáneas en general y emergentes en particular, no sólo enriqueciendo el capital social y cultural de la ciudad, sino también fomentando desde el arte, un espíritu sensible y crítico.

La Galería impuso su espacio mediante la implementación de talleres, con el propósito de fomentar la generación de nuevos artistas, e intentar recuperar aquellos artistas de la región que ya tienen una trayectoria y funcionan como inspiración a nuevas generaciones.

"Afluente no sólo en una conjunción de prácticas y saberes, sino también en una demostración de lo que se puede producir a través de estos conocimientos y sensibilidades", expresaron desde la galería que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto San Martín y de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes municipal .

Convocatorias

Para postular a las propuestas se encuentran los formularios en el perfil de Instagram de la galería, @afluentegaleria, con sus respectivas condiciones estipuladas en los posts.

