Habilitaron el Centro de Noche en Villa Gobernador Gálvez

Como cada temporada fría, la Municipalidad ofrece un lugar para albergar a personas en situación de calle, que funciona en el CIC 20 de Junio

Se habilitó una línea telefónica para que los vecinos informen casos de personas que se expongan a la intemperie: 5187069.

Ante la llegada de la temporada otoño-invierno, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en funcionamiento un Centro de Noche destinado a personas en situación de calle. El espacio funciona en el CIC 20 de Junio , ubicado en Pasaje Pesci y San Luis, todos los días de 19 a 8 , con ingreso permitido hasta las 23.

La iniciativa busca dar respuesta a las necesidades más urgentes frente al descenso de las temperaturas. En ese sentido, el secretario de Desarrollo Humano, Maximiliano Bontempi, explicó que el dispositivo vuelve a activarse como cada año en esta época . “Desde las 19 abrimos las puertas y aquí van a poder asearse, alimentarse, pernoctar y desayunar”, señaló.

El centro cuenta con tres contenedores adaptados que funcionan como espacio de habitaciones, cocina-comedor y sector de baños y vestuarios . Actualmente, tiene capacidad para alojar a diez personas, aunque ese número puede ampliarse si la demanda lo requiere.

De acuerdo a la planificación, quienes ingresan reciben una merienda caliente, luego acceden a duchas, cena y pernocte. A la mañana siguiente, antes del egreso, se les brinda el desayuno. Además, el municipio provee ropa a quienes lo necesiten y convoca a la comunidad a colaborar con donaciones de vestimenta.

Asistencia voluntaria

Desde el área también recordaron que las personas en situación de calle pueden acercarse voluntariamente al lugar a partir de las 19. Asimismo, se habilitó una línea telefónica para que los vecinos informen casos de personas que se expongan a la intemperie: 5187069. A la par, equipos municipales recorren diariamente la ciudad para detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer este recurso.

El Centro de Noche funcionará de lunes a lunes durante toda la temporada invernal como parte de las políticas locales de contención social frente a condiciones climáticas adversas.

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