Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Después de unos diez años vacío, el inmueble construido a principios del siglo pasado en Sarmiento al 700 se prepara para contar una nueva historia

En mayo de 2019, la casona de Sarmiento 730 fue noticia por su estado de ruina . Los vecinos la consideraban "un palomar", "un nido de ratas" o directamente "un peligro", según quien la calificara. Siete años después, el centenario edificio de pleno microcentro de Rosario se prepara para contar otra historia . Ya se terminaron las obras de la recuperación de la fachada y ahora están restaurando los mármoles y las escaleras de la planta baja.

Los trabajos empezaron a mediados de diciembre pasado y estiman que estarán listos antes de fin de mes. "El estado del edificio era lamentable", dice Mario Rovere, constructor a cargo de los trabajos. La casona llevaba por lo menos una década vacía, había perdido todas las aberturas de la planta alta y tenía una apertura en la azotea por la que entraba el agua con cada lluvia . "Era de terror", recuerda el profesional.

El edificio fue construido a principios del siglo pasado, lindero al Palacio Fuentes, el edificio de la esquina de Sarmiento y Santa Fe, declarado de altísimo valor patrimonial. La casona tiene casi 800 metros cuadrados divididos en tres plantas, un enorme sótano y una terraza . Todas idénticas, unidas por una imponente escalera de granito. La última actividad que tuvo el inmueble fue como depósito de una mueblería, pero el más recordado es el de una sala de juegos arcade, una de las más populares en la ciudad, durante la década del 90.

"Es una felicidad que la estén recuperando", dice una vecina de la cuadra, la misma que confiesa que durante mucho tiempo evitar pasar por allí por temor a que la ornamentación de la fachada del edificio se cayera. "Era un nido de ratas y mugre. Un peligro inminente", señala otro hombre que se acerca a la obra para preguntar cuál será el nuevo destino del edificio.

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Recuperar el abandono

El edificio encontró nuevos dueños a fines de 2024. Se había puesto a la venta en medio de la crisis del 2001 y durante mucho tiempo no consiguió inversores. "Desde el comienzo, la idea fue recuperarla y conservar lo máximo que se pudiera la originalidad de la fachada", señala Rovere.

Aunque, al comienzo, la tarea no parecía fácil. Cuando llegaron los albañiles se encontraron que el lugar estaba lleno de palomas que habían adoptado la casa como hogar. "Empezamos con la limpieza del interior, porque estaba totalmente tomado por palomas. Entre la basura y las heces de las aves, llenamos tres contenedores de residuos", recuerda.

La segunda gran tarea fue reponer las aberturas de la planta alta que estaban perdidas. "Lo único existente eran unas celosías de madera completamente desvencijadas. Pensamos mucho como reponerlas, pero era muy difícil encontrar ocho ventanas idénticas, por lo que las cambiamos por cerramientos de aluminio", cuenta Rovere. El último desafió fue cerrar una apertura que existía en la azotea.

Con el edificio cerrado, empezó el grueso de la obra. Se cambiaron las cañerías de los servicios, se hicieron a nuevo los sanitarios y se restauraron los pisos de baldosas calcáreas, negras y blancas. También se impermeabilizó el frente, se pintó, se recuperaron ornamentos del frente y se instalaron luces para realzar su belleza. Ahora el grueso de las tareas se concentran en la planta baja: se están restaurando los mármoles de la fachada y los pisos y las paredes del interior.

"Hace seis años, la propiedad estaba a punto se ser declarada como ruina y pudo haber sido demolida. Pero se decidió recuperarla. Creo que tiene que haber un equilibrio: no todos los edificios de valor patrimonial pueden conservarse, pero hay propiedades que son recuperables, que tienen una historia y que son parte del patrimonio de la ciudad", señala Rovere.

El paraíso de los amantes de los arcade

Antes de convertirse en "el cuco" de la cuadra, la casona de Sarmiento al 700 fue muy popular entre los amantes de los videojuegos. En la década del 90 funcionó allí la sala de juegos "Las Vegas", un lugar de encuentro para los amantes de los arcade.

La construcción aún conservaba algo de la decoración que hizo famoso al lugar: una inmensa cascada de agua que funcionaba en el fondo, decorada con piedras y plantas. Las tuberías fueron anuladas y se recuperó la pared que la alojaba.

Si todo sale según lo previsto, los trabajos terminarán a fin de mes. La propiedad está en alquiler para usos institucionales o comerciales. Una nueva vida para un inmueble que resistió a la demolición.