Granadero Baigorria planifica obras y proyectos educativos para la ciudad

El intendente Maglia recibió al ministro de Educación José Goity y planteó una agenda relacionada a mejoras en el aspecto educativo local

20 de enero 2026 · 11:56hs
El intendente Maglia valoró positivamente el diálogo con las autoridades provinciales y afirmó: “Estamos muy satisfechos con el nivel de recepción de los temas planteados y el compromiso del ministro de Educación para comenzar a llevarlos adelante durante el transcurso de este año”.  

Durante un encuentro que mantuvo el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia con el ministro de Educación de la provincia, José Goity, se discutieron temas relacionados a obras y proyectos educativos para la ciudad. Entre ellos, la construcción de una escuela secundaria, mejoras en el Hogar Escuela y la llegada de la UTN a la ciudad. Desde la Provincia confirmaron que dos de los proyectos ya están en agenda para el 2026.

El encuentro se realizó en la sede de la Municipalidad y contó además con la presencia del coordinador de Educación local, Daniel Couselo, y del director provincial de Gestión Territorial, Rubén Rosa. Durante la reunión, el Ejecutivo municipal expuso tres ejes centrales considerados prioritarios para Baigorria.

Obras y proyectos

En primer lugar, se planteó la necesidad de construir una nueva escuela secundaria en el sector oeste de la ciudad, una demanda histórica vinculada al crecimiento poblacional de esa zona.

También se abordó el arreglo y la restauración del salón de actos del Hogar Escuela N° 9020 “Coronel Juan D. Perón”, un espacio clave para actividades educativas y comunitarias.

Por último, se solicitó destrabar el trámite de cesión de un terreno dentro del parque central de la ciudad, predio “Eva Perón”, para posibilitar la tan esperada instalación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Granadero Baigorria en la agenda de Educación

Desde el municipio destacaron que los dos primeros puntos “ya habían sido presentados en una reunión anterior realizada en septiembre pasado en la sede de la Gobernación en Rosario y que, según se adelantó en este nuevo encuentro, ambos proyectos ya forman parte de la agenda del Ministerio de Educación para su ejecución”.

Tras la reunión, el intendente Maglia valoró positivamente el diálogo con las autoridades provinciales y afirmó: “Estamos muy satisfechos con el nivel de recepción de los temas planteados y el compromiso del ministro de Educación para comenzar a llevarlos adelante durante el transcurso de este año”.

En la misma línea, el coordinador de Educación, Daniel Couselo, subrayó el trabajo de gestión del Ejecutivo local y señaló que se continúa avanzando para “lograr más y mejores propuestas educativas para todos los baigorrienses”, consolidando a la educación como uno de los ejes centrales de la política pública en la ciudad.

