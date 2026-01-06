Granadero Baigorria: Maglia garantiza la gratuidad de las Colonias de Verano

El intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, selló una alianza con el Ministerio de Educación santafesino para asegurar cupos gratuitos, priorizando la inclusión y la contención de los jóvenes baigorrienses

Granadero Baigorria. Las Colonias de Verano serán gratuitas a raíz de un acuerdo del intendente Maglia y la provincia.

En un nuevo paso hacia el fortalecimiento de las políticas de cercanía y contención social, el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia , anunció la implementación de las Colonias de Verano Gratuitas.

La medida es el resultado directo de una gestión conjunta entre el Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

Este acuerdo institucional permite que la ciudad ofrezca espacios de calidad con actividades recreativas, deportivas y pedagógicas, sin costo para las familias.

Para el intendente Maglia esta acción representa un eje central de su agenda: “Gestionar es articular soluciones. Este convenio con la provincia nos permite optimizar los recursos públicos para que el Estado esté presente donde más se necesita: en la formación y el disfrute de nuestros chicos".

Cupos limitados

Desde el municipio se informó que, si bien la propuesta es abierta a la comunidad, los cupos son limitados para garantizar los niveles de seguridad, atención personalizada y calidad profesional que caracterizan a los programas municipales.

Las actividades están diseñadas para fomentar el compañerismo y el aprendizaje en un entorno seguro, coordinado por profesores de educación física y equipos interdisciplinarios.

Con esta iniciativa, Granadero Baigorria reafirma su perfil de ciudad integrada, donde la gestión pública eficiente se traduce en beneficios directos para los vecinos.