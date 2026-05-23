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Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

La acción coordinada de provincia y municipio permitió que dos familias firmen acuerdos dentro del Plan Especial Interjurisdiccional Parque de la Cabecera

23 de mayo 2026 · 07:00hs
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Con la firma de estos acuerdos las familias ven un futuro con calidad de vida

Con la firma de estos acuerdos las familias ven un futuro con calidad de vida, viviendas dignas y servicios.
El recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado

El recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado, inclusivo y productivamente consistente.
Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Dos familias del barrio Remanso Valerio firmaron los primeros acuerdos de solución habitacional en el marco del Plan Especial Interjurisdiccional Parque de la Cabecera, una obra transformadora que busca reubicar a decenas de vecinos que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad a la vera del Paraná. “Detrás de cada firma, hay una historia de lucha, de espera y, finalmente, de esperanza”, expresaron desde la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Para mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos por parte de los vecinos de Remanso Valerio, el gobierno provincial continúa con los trabajos de intervención integral de hábitat y urbanización en el Parque de la Cabecera de Granadero Baigorria.

En este sentido, hace unas semanas el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el impacto de las tareas que viene desarrollando la provincia, y dijo que “esta obra refleja la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener un plan de infraestructura serio y eficiente. Hace dos años asumimos el compromiso de impulsar obras que mejoren la vida de los santafesinos y hoy podemos mostrar avances concretos. Se trata de una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos, que va a generar una verdadera transformación urbana y social para más de 300 familias del Remanso Valerio”.

30% de avance el las obras de Remanso Valerio

El proyecto, que actualmente supera el 30 % de avance, incluye obras de cloacas, agua potable, desagües pluviales, alumbrado público, mejoramiento vial, construcción y mantenimiento de viviendas, además de la generación de espacios comunitarios.

“Estamos interviniendo en dos etapas fundamentales: infraestructura y vivienda. El objetivo es solucionar de raíz los problemas de agua, cloacas, pluviales y energía eléctrica. Es un compromiso asumido para que el Estado llegue con soluciones concretas donde más se necesita, saldando deudas históricas en el territorio, promoviendo el arraigo y la igualdad de oportunidades para cada familia santafesina”, explicó Enrico.

Por su parte, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, valoró la magnitud del impacto metropolitano: “Esta es una obra que dignifica. No se trata sólo de caños o cemento, se trata de integrar un barrio histórico a la trama urbana de Granadero Baigorria y del Gran Rosario”.

En cuanto al desarrollo de los trabajos, desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda señalaron que finalizó el Salón de Usos Múltiples (SUM) sobre la calle Colectora Armado y se avanza con la colocación de luminarias y pavimento intertrabado, entre otras obras. Fue en ese mismo salón donde se realizó la firma de los acuerdos.

Cada familia del barrio, una historia

“Estas dos firmas son las primeras de muchas. El acuerdo habitacional se enmarca en el Convenio Específico suscripto entre la provincia de Santa Fe, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y la Municipalidad de Granadero Baigorria, firmado el 29 de diciembre de 2025 y aprobado mediante Decreto N° 0010/26”, expresaron desde el municipio.

En ese sentido el intendente Adrián Maglia señaló que “Nadie se quedará sin respuesta” y recordó que “detrás de este proceso hay años de gestión y de compromiso”.

La firma de los primeros acuerdos se realizaron en el SUM del barrio, y fue un momento cargado de emoción para las dos familias beneficiarias.

Frente a vecinos, funcionarios y familias que llevan años esperando, el municipio dio el primer paso concreto de una transformación que promete cambiar para siempre la fisonomía del barrio y, sobre todo, la vida de quienes lo habitan.

>>Leer más: Los avances del proyecto en el Remanso Valerio, un tema clave en Baigorria

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