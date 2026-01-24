Motín en una comisaría de Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

El episodio ocurrió de madrugada en la Comisaría 24. Bomberos Voluntarios controlaron el fuego y el Sies asistió a los reclusos por inhalación de humo

Un principio de incendio durante un motín se registró en la madrugada del viernes en la Comisaría 24 , en Granadero Baigorria , donde fue incendiado un colchón en el sector del patio del penal. El foco ígneo fue controlado por Bomberos Voluntarios y no se reportaron heridos de gravedad , según el parte oficial.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.54 , en el edificio ubicado en Mariano Moreno al 170 . Personal policial avisó a los servicios de emergencia tras detectar el incendio originado en el marco de una protesta interna.

Al arribar al lugar, dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Granadero Baigorria ingresaron con equipo de protección personal y respiración autónoma y procedieron a la extinción total y enfriamiento del foco, utilizando una línea de 38 milímetros abastecida desde el móvil 6. No fue necesario el reabastecimiento hídrico.

Las afectaciones se limitaron a un colchón , sin propagación a otras dependencias.

Asistencia sanitaria

En el lugar trabajó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que asistió a personas privadas de libertad por inhalación de humo. No se brindaron datos identificatorios de las atendidas.

También estuvieron presentes autoridades policiales de la dependencia, personal del C.R.E. de Rosario y un perito del área correspondiente. Finalizadas las tareas, las dotaciones regresaron al cuartel cerca de las 2.59, con autorización de la jefatura de la comisaría.

Las circunstancias que originaron el motín son materia de investigación. Desde las fuerzas intervinientes indicaron que se labraron las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades y prevenir nuevos incidentes.