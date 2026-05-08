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General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

La Comuna concretó una nueva entrega de casas sociales y consolidó una política sostenida de acceso al hábitat, con trabajo articulado junto al gobierno provincial

8 de mayo 2026 · 16:03hs
Durante la jornada se realizó la entrega de llaves y carpetas a las familias adjudicatarias y el tradicional corte de cinta de una de las viviendas inauguradas

Durante la jornada se realizó la entrega de llaves y carpetas a las familias adjudicatarias y el tradicional corte de cinta de una de las viviendas inauguradas
General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

La Comuna de General Lagos realizó el acto de entrega de 14 viviendas sociales destinadas a familias de la localidad y alcanzó un total de 122 soluciones habitacionales construidas durante la actual gestión comunal. La iniciativa forma parte de una política pública sostenida orientada al acceso a la vivienda y al fortalecimiento del arraigo local.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta Comunal Natalia Giovacchini y contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el senador departamental Ciro Seisas; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; y la directora provincial de Intervención de Hábitat, Melina Giorgi, entre otros funcionarios.

General Lagos - plan de viviendas 1

Viviendas para los vecinos

Con esta nueva entrega, más de 30 vecinas y vecinos accedieron a su hogar propio, en el marco de un proceso iniciado hace más de una década y sostenido a lo largo de distintas etapas de gestión.

Durante el acto, Giovacchini recordó que uno de los objetivos centrales planteados al inicio de la gestión fue dar respuesta a la problemática habitacional de las familias laguenses. En ese sentido, remarcó que detrás de cada vivienda existe una decisión política de sostener políticas públicas que apunten a transformar realidades y promover igualdad de oportunidades.

La vicepresidenta comunal señaló además que el trabajo en materia de hábitat se desarrolla desde una mirada integral, que incluye incorporación de suelo urbano con infraestructura, planificación territorial y generación de nuevas oportunidades para el crecimiento ordenado de la localidad. En ese marco, destacó el acompañamiento del gobierno provincial para reactivar y finalizar un proyecto que había quedado paralizado por una decisión tomada por parte del gobierno nacional.

General Lagos - plan de viviendas 2

Impacto social y económico

La adjudicación de las viviendas contempló criterios de inclusión, con cupos específicos destinados a una persona con discapacidad, una familia por antigüedad y otra vinculada a fuerzas armadas. Desde la Comuna destacaron que el proceso buscó garantizar un acceso equitativo y transparente.

Las obras también generaron un impacto positivo en la economía local, con alrededor de 50 puestos de trabajo directos, además de la movilización de recursos comunales y el fortalecimiento de comercios y proveedores vinculados a la construcción.

Durante la jornada se realizó la entrega de llaves y carpetas a las familias adjudicatarias y el tradicional corte de cinta de una de las viviendas inauguradas. Finalmente, desde la Comuna adelantaron que se presentará un nuevo proyecto habitacional, reafirmando la continuidad de una política pública orientada al desarrollo urbano, el arraigo y el acceso a la vivienda en General Lagos.

>>Leer más: General Lagos celebró sus 128 años con una multitud y un fuerte mensaje de comunidad

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