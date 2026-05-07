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Recuperarán el Predio Eva Perón mediante un convenio entre el municipio de Granadero Baigorria y la provincia

El gobierno de Santa Fe financiará las tareas de mantenimiento y la Municipalidad baigorriense aportará la logística para llevar adelante los arreglos

7 de mayo 2026 · 16:06hs
“Lo que conseguimos es espectacular para la ciudad; que ese espacio sea hoy un punto de encuentro para la familia baigorriense”

“Lo que conseguimos es espectacular para la ciudad; que ese espacio sea hoy un punto de encuentro para la familia baigorriense”, destacó Maglia. 

El intendente de Granadero Baigorria Adrián Maglia, se encuentra en la etapa final de un acuerdo estratégico con el gobierno santafesino para garantizar el mantenimiento de todo el predio del Hospital Eva Perón.

Un acuerdo el municipio y el gobierno de la provincia de Santa Fe garantiza la realización de las tareas de mantenimiento necesarias para recuperar el predio que rodea al Hospital Eva Perón.

Entre los puntos claves del acuerdo se estableció que la provincia, propietaria del predio, ratifica que el financiamiento del mantenimiento corresponde, evitando que el costo recaiga sobre las arcas municipales.

Gestión de operatividad

Por otro lado, la Municipalidad de Granadero Baigorria se hará cargo de la operatividad en el territorio (limpieza, iluminación e infraestructura) para asegurar un espacio seguro y limpio.

En una segunda etapa, se prevé el traspaso de las calles internas al municipio para integrar definitivamente el predio a la trama urbana de la ciudad.

“Lo que conseguimos es espectacular para la ciudad; que ese espacio sea hoy un punto de encuentro para la familia baigorriense”, destacó Maglia. Con este paso, se asegura la preservación de una obra financiada por el BID que es vital para el esparcimiento y el futuro de la región.

Un paso más hacia la UTN

El intendente Maglia destacó además que “la llegada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)nunca dejó de ser una prioridad” para la ciudad y aclaró que “pese a que muchos gastan tiempo y minutos de redes sociales en hablar, las gestiones que hacemos nosotros están dando resultados”.

Al respecto resaltó que con la firma del convenio mencionado para el mantenimiento del Eva Perón, se acelera la posibilidad de que se resuelva el trámite de cesión del terreno a la entidad educativa.

>>Leer más: Granadero Baigorria planifica obras y proyectos educativos para la ciudad

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