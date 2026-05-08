Provincia y municipios buscan unificar los accesos viales hacia los puertos

El objetivo es avanzar en un circuito único de ingreso para el tránsito pesado y un esquema de financiamiento para mejorar rutas y accesos a la zona portuaria

El gobierno santafesino reunió en Rosario a intendentes y al sector privado para avanzar en un circuito común de ingreso a la zona portuaria y un esquema de financiamiento de obras en las rutas que concentran el tránsito pesado.

El encuentro fue en la sede de Gobierno de Rosario y participó el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los ministros Lisandro Enrico (Obras Públicas), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Pablo Olivares (Economía). También estuvieron el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, y representantes de la entidad. Asistieron, además, los intendentes Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Antonio Fiorenza (Timbúes), Daniel Tonelli (Arroyo Seco), Carlos Pighín (Alvear) y Natalia Giovacchini, vicepresidenta comunal de General Lagos.

El ministro Enrico dijo que “la idea central fue lograr un acuerdo para unificar un circuito de ingreso por rutas a los puertos” y planteó que el objetivo es recuperar infraestructura vial y definir un plan de obras para “propiciar una circulación segura y ordenada” ante la cantidad de camiones que llegan a la zona portuaria.

“En campaña de cosecha tenemos alrededor de dos millones de camiones que ingresan a los puertos . Es tránsito pesado que llega desde 13 provincias y sostiene miles de puestos de trabajo , además de ser clave para la salida de la producción”, agregó.

Puccini sostuvo que buscan “una política de Estado en materia logística” y que el esquema debe sostenerse con acuerdos entre los distintos actores. “Coincidimos en que los caminos por los que la producción llega a los puertos no pueden seguir en este estado”, afirmó.

El ministro recordó que por los puertos santafesinos sale cerca del 80% de los granos que exporta el país y planteó la necesidad de una mirada integral: obras, servicios, reglas claras y coordinación entre niveles de gobierno. También mencionó la posibilidad de un “cobro único” para el ingreso, con fondos de destino específico para financiar mejoras viales.

Según plantearon en la reunión, la falta de coordinación entre Nación, provincia y municipios fue postergando obras y terminó recargando rutas y accesos en plena zona urbana.

La propuesta apunta a cerrar acuerdos y avanzar en un sistema único de percepción de ingresos para financiar trabajos que mejoren el circuito.

Acuerdos básicos

Enrico señaló que el encuentro dejó acuerdos básicos y que el objetivo es “dar vuelta la página” con el tema. Dijo que apuntan a un circuito portuario con un plan de obras por etapas, que reduzca el impacto en los cascos urbanos y atienda cuestiones ambientales.

“Necesitamos empezar un plan de obras porque hoy llegar a los puertos es riesgoso. Hacen falta rotondas, puentes, duplicación de calzadas y mantenimiento general”, sostuvo. Y agregó que trabajan para elevar a la Legislatura un proyecto de ley que reúna los puntos acordados para el nuevo circuito de ingreso a los puertos.

Cobro por tonelada

El esquema que analiza la provincia contempla la creación de un fideicomiso público-privado para financiar las obras viales en los accesos a los puertos del cordón industrial. El fondo se nutriría de un cobro de 1,50 dólares por cada tonelada de granos transportada a las terminales portuarias, un mecanismo que busca reemplazar las actuales tasas municipales por camión y unificar el sistema en toda la región.

Según lo explicado por funcionarios provinciales, del monto total 0,40 dólares por tonelada se destinarían a municipios y comunas, para cubrir tareas de control y funcionamiento del circuito, mientras que 1,10 dólares irían al fideicomiso, con destino exclusivo a obras de infraestructura. El objetivo es garantizar que los recursos no se diluyan en gastos generales y permitir, además, acceder a financiamiento para acelerar los trabajos previstos.

Desde los gobiernos locales señalaron que el planteo abre una etapa distinta de discusión. Intendentes y presidentes comunales del cordón industrial admitieron en las últimas horas que la propuesta mejora la previsibilidad respecto del financiamiento y reconoce el impacto que el tránsito pesado genera sobre las tramas urbanas.

No obstante, remarcaron que el sistema deberá asegurar una compensación efectiva para las ciudades y pueblos que soportan el paso diario de miles de camiones.

Al cierre del encuentro, coincidieron en que la clave será avanzar con una ley provincial que deje reglas claras, garantice la participación de los municipios en la administración de los fondos y asegure que las obras se ejecuten por etapas, con prioridad en los accesos más críticos y en la reducción del tránsito pesado dentro de zonas urbanas.

Obras de fondo

El intendente de Alvear, Carlos Pighín, respaldó la discusión en marcha sobre el nuevo esquema de financiamiento vial y planteó que el deterioro de los accesos portuarios es consecuencia de años de falta de inversión, en especial en rutas nacionales. Recordó que el transporte paga impuestos específicos sobre el combustible que, según indicó, deberían destinarse al mantenimiento vial, algo que —sostuvo— “hoy no está ocurriendo”.

Pighín señaló que el fuerte desgaste de las rutas provinciales y nacionales cercanas a los puertos afecta tanto a la logística de cargas como a la circulación cotidiana de los vecinos, y afirmó que comparte la visión del gobierno santafesino de encarar obras de fondo. En ese sentido, defendió el cobro de la tasa a camiones como una contraprestación de servicios que los municipios realizan para sostener caminos, accesos urbanos y tareas vinculadas al tránsito pesado.

Respecto del esquema que evalúa la provincia, el intendente precisó que los municipios percibirían unos 40 centavos de dólar por tonelada, dentro del cobro total previsto de 1,50 dólar. Explicó que ese monto es similar al que hoy reciben las comunas, calculado a partir de una fórmula polinómica que contempla variables como el valor de los granos y los costos de la construcción, y aseguró que en el caso de Alvear esos fondos mantienen la misma afectación que hasta ahora.

Equilibrio y seguridad

Consultado por la posibilidad de críticas de sectores productivos y entidades nacionales, Pighín sostuvo que existen intereses contrapuestos, pero llamó a sostener el diálogo. “Las rutas en este estado no pueden seguir así. Hay que hacer algo y garantizar que lo que se invierta tenga sustentabilidad”, afirmó. También remarcó la necesidad de preservar un equilibrio sostenido entre la seguridad vial, la actividad productiva y la calidad de vida de las localidades por donde circula el tránsito pesado.

>>Leer más: Rutas y puertos: el gobierno de Santa Fe aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"