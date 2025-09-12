Este sábado se correrá la Regata "Ciudad de Baigorria" en las aguas del Paraná

Organizada por el Club de Velas de Rosario y el acompañamiento de la Municipalidad de Granadero Baigorria

Este sábado 13 de septiembre, Granadero Baigorria será escenario de una nueva edición de la Regata Marcas Fijas de PHRF "Ciudad de Baigorria", organizada por el Club de Velas de Rosario y con el acompañamiento de la Municipalidad local.

La competencia contará con la participación de más de 25 veleros provenientes de distintos clubes de la región , entre ellos el Club de Velas de Rosario, Cirse, Amistad Marina, Yacht Club Rosario, Bancario, Rowing Club y CCAAR, que llegarán con las mejores tripulaciones de la provincia de Santa Fe.

La largada será a las 14 horas, entre Bajada Formosa y la guardería Tifón . Desde allí, las embarcaciones navegarán hacia el norte, virarán una marca en el “puntazo” y luego emprenderán el recorrido hacia el sur, bordeando toda la costa baigorriense, para finalmente arribar al Club de Velas de Rosario, donde se realizará el tercer tiempo y la entrega de premios.

Será un espectáculo único para disfrutar desde toda la costa baigorriense, con las imponentes dimensiones de los veleros y el colorido de sus velas desplegadas sobre el río Paraná.

En paralelo, por la mañana desde las 9, la Reserva Natural será sede de la 7° fecha del Campeonato Santafesino de Canotaje, convirtiendo a la jornada en una verdadera fiesta del deporte náutico en Baigorria.

La Municipalidad de Granadero Baigorria reafirma su compromiso con el deporte y la vida al aire libre, impulsando y acompañando actividades que convocan a la familia y ponen en valor nuestro vínculo con el río.

