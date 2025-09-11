Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Con más de 500 personas capacitadas en distintos rubros, la región consolida un entramado gratuito que responde a demandas reales, promueve la inserción laboral y fortalece el tejido comunitario en el sur santafesino

En un contexto económico complejo, donde el acceso al empleo formal se vuelve cada vez más desafiante, la capacitación en oficios aparece como una herramienta concreta para generar oportunidades.

En el club “El Mundialito” de Venado Tuerto, se vivió una jornada cargada de entusiasmo y reconocimiento colectivo: decenas de vecinos culminaron el curso de reparación de pequeños electrodomésticos , una propuesta gratuita que se extendió durante varios meses y que forma parte de una agenda territorial de formación en oficios. La iniciativa, abierta a personas mayores de 18 años sin requisitos académicos previos, apunta a fortalecer la inserción laboral en rubros con alta demanda y escasa oferta de mano de obra especializada.

El curso fue dictado en formato presencial, con módulos teóricos y prácticos adaptados a las necesidades del sector . Los participantes recibieron herramientas concretas para el diagnóstico, mantenimiento y reparación de artefactos de uso cotidiano, como licuadoras, planchas, ventiladores y pavas eléctricas. Al finalizar, se entregaron certificados que acreditan la formación recibida , en un acto que también sirvió para compartir experiencias, valorar el esfuerzo de cada alumno y proyectar nuevas oportunidades.

Durante el encuentro, se anunció la apertura de un nuevo cu rso gratuito de soldador, con inicio previsto para el 16 de septiembre. La propuesta, impulsada por la Fundación de Estudios Superiores de General López, busca ampliar el abanico de capacitaciones disponibles en la región, respondiendo a las demandas laborales de distintos sectores productivos. La inscripción puede realizarse a través del número de contacto (3462 - 676397) o mediante el formulario online que acompaña las publicaciones oficiales de la Fundación.

Desde la organización destacaron el compromiso de las instituciones locales que colaboran con la logística, la difusión y el acompañamiento pedagógico de cada propuesta. “Cada curso que termina deja una huella en la comunidad: son vecinos que suman herramientas, que se animan a emprender y que fortalecen el tejido social desde el trabajo”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que la formación en oficios no solo mejora las condiciones de empleabilidad, sino que también promueve la autonomía económica , el arraigo territorial y la reconstrucción de vínculos comunitarios.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó del cierre y valoró el esfuerzo de quienes completaron la capacitación. También agradeció al club por ceder sus instalaciones sin costo y reafirmó el objetivo de “seguir impulsando propuestas concretas que respondan a las necesidades reales de la comunidad”. Su presencia institucional acompañó la jornada sin desviar el foco de los protagonistas: los alumnos, los instructores y las organizaciones que sostienen el trabajo cotidiano en cada localidad.

Espacios comunitarios

En el último año, esta agenda formativa incluyó cursos de reparación de celulares, peluquería, gomería y reparación de heladeras, entre otros, con una participación que superó los 500 alumnos provenientes de distintas localidades del departamento General López. Las capacitaciones se desarrollan en espacios comunitarios, clubes, vecinales y centros barriales, con el respaldo de referentes territoriales y el acompañamiento técnico de instructores especializados.

La propuesta busca consolidar una red de formación descentralizada, que priorice la accesibilidad, la equidad territorial y la respuesta directa a las demandas laborales de cada zona.

Venado Tuerto - curso oficios 3

“Creemos en una gestión que pone en valor el esfuerzo de cada persona, que escucha las necesidades reales y acerca herramientas para salir adelante. Vamos a seguir por este camino, impulsando más capacitaciones en todo General López”, concluyó la senadora.

