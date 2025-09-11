La Capital | La Región | red

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Con más de 500 personas capacitadas en distintos rubros, la región consolida un entramado gratuito que responde a demandas reales, promueve la inserción laboral y fortalece el tejido comunitario en el sur santafesino

11 de septiembre 2025 · 09:45hs
En un contexto económico complejo

En un contexto económico complejo, donde el acceso al empleo formal se vuelve cada vez más desafiante, la capacitación en oficios aparece como una herramienta concreta para generar oportunidades.
Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

En el club “El Mundialito” de Venado Tuerto, se vivió una jornada cargada de entusiasmo y reconocimiento colectivo: decenas de vecinos culminaron el curso de reparación de pequeños electrodomésticos, una propuesta gratuita que se extendió durante varios meses y que forma parte de una agenda territorial de formación en oficios. La iniciativa, abierta a personas mayores de 18 años sin requisitos académicos previos, apunta a fortalecer la inserción laboral en rubros con alta demanda y escasa oferta de mano de obra especializada.

El curso fue dictado en formato presencial, con módulos teóricos y prácticos adaptados a las necesidades del sector. Los participantes recibieron herramientas concretas para el diagnóstico, mantenimiento y reparación de artefactos de uso cotidiano, como licuadoras, planchas, ventiladores y pavas eléctricas. Al finalizar, se entregaron certificados que acreditan la formación recibida, en un acto que también sirvió para compartir experiencias, valorar el esfuerzo de cada alumno y proyectar nuevas oportunidades.

Nuevo curso de capacitación

Durante el encuentro, se anunció la apertura de un nuevo curso gratuito de soldador, con inicio previsto para el 16 de septiembre. La propuesta, impulsada por la Fundación de Estudios Superiores de General López, busca ampliar el abanico de capacitaciones disponibles en la región, respondiendo a las demandas laborales de distintos sectores productivos. La inscripción puede realizarse a través del número de contacto (3462 - 676397) o mediante el formulario online que acompaña las publicaciones oficiales de la Fundación.

Venado Tuerto - curso oficios 2

Desde la organización destacaron el compromiso de las instituciones locales que colaboran con la logística, la difusión y el acompañamiento pedagógico de cada propuesta. “Cada curso que termina deja una huella en la comunidad: son vecinos que suman herramientas, que se animan a emprender y que fortalecen el tejido social desde el trabajo”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que la formación en oficios no solo mejora las condiciones de empleabilidad, sino que también promueve la autonomía económica, el arraigo territorial y la reconstrucción de vínculos comunitarios.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó del cierre y valoró el esfuerzo de quienes completaron la capacitación. También agradeció al club por ceder sus instalaciones sin costo y reafirmó el objetivo de “seguir impulsando propuestas concretas que respondan a las necesidades reales de la comunidad”. Su presencia institucional acompañó la jornada sin desviar el foco de los protagonistas: los alumnos, los instructores y las organizaciones que sostienen el trabajo cotidiano en cada localidad.

Espacios comunitarios

En el último año, esta agenda formativa incluyó cursos de reparación de celulares, peluquería, gomería y reparación de heladeras, entre otros, con una participación que superó los 500 alumnos provenientes de distintas localidades del departamento General López. Las capacitaciones se desarrollan en espacios comunitarios, clubes, vecinales y centros barriales, con el respaldo de referentes territoriales y el acompañamiento técnico de instructores especializados.

La propuesta busca consolidar una red de formación descentralizada, que priorice la accesibilidad, la equidad territorial y la respuesta directa a las demandas laborales de cada zona.

Venado Tuerto - curso oficios 3

En un contexto económico complejo, donde el acceso al empleo formal se vuelve cada vez más desafiante, la capacitación en oficios aparece como una herramienta concreta para generar oportunidades, fortalecer el entramado productivo local y recuperar la dignidad del trabajo.

“Creemos en una gestión que pone en valor el esfuerzo de cada persona, que escucha las necesidades reales y acerca herramientas para salir adelante. Vamos a seguir por este camino, impulsando más capacitaciones en todo General López”, concluyó la senadora.

>> Leer más: Lanzaron "Colores del Sur", un concurso para crear la bandera del departamento General López

Noticias relacionadas
La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es producida por el virus Junín, que se aloja en los roedores silvestres, específicamente en el ratón maicero (Calomys musculinus), los cuales sufren infección crónica asintomática y eliminan el virus a través de la saliva, materia fecal, orina o sangre. 

Santa Fe será protagonista en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina

Según pudo confirmar La Capital, el primer frente de trabajo dispuesto por Vialidad Nacional comenzó sus tareas el lunes 8 en el sector urbano de Las Rosas.

Vialidad Nacional interviene los tramos más deteriorados de la ruta 178 entre Las Rosas y Villa Eloísa

“Estamos festejando la colocación de los adoquines. Quedó muy lindo. Hermoso. Para nosotros esto es muy importante, sufríamos barro, tierra y ahora esto quedó impecable, celebraron los vecinos.

Vecinos de Villa Gobernador Gálvez celebraron la pavimentación de barrio Talleres

Estos encuentros periódicos no solo permiten revisar avances y definir nuevas prioridades, sino que consolidan una política democrática, participativa y preventiva que pone en el centro a la comunidad. 

Villa Constitución refuerza la participación ciudadana para consolidar la seguridad y la prevención de delitos

Ver comentarios

Las más leídas

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Lo último

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Tras 63 años se modernizan instituciones, se eliminan privilegios y se garantiza una transparencia superior en la gestión pública
La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Ovación
En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

Por Hernán Cabrera
Ovación

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Policiales
Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur
POLICIALES

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

La Ciudad
Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Policiales

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Informaicón General

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud