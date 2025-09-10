La Capital | La Región | Santa Fe

Santa Fe será protagonista en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina

La provincia será sede de un encuentro nacional sobre la enfermedad con participación de provincias endémicas, expertos en salud pública y donantes de plasma

10 de septiembre 2025 · 16:45hs
La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es producida por el virus Junín

El Universitario (Universidad Nacional del Nordeste de Buenos Aires)

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es producida por el virus Junín, que se aloja en los roedores silvestres, específicamente en el ratón maicero (Calomys musculinus), los cuales sufren infección crónica asintomática y eliminan el virus a través de la saliva, materia fecal, orina o sangre. 

La provincia de Santa Fe se convierte esta semana en sede de un encuentro clave para la salud pública nacional. En el marco de la XXXIX Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina, referentes sanitarios de todo el país se reunirán este viernes en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario para abordar de manera integral los desafíos actuales y futuros que plantea esta enfermedad endémica.

Convocado por el Instituto Nacional “Dr. Julio Maiztegui”, el encuentro reunirá a equipos técnicos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero, con el objetivo de actualizar la evidencia científica, compartir experiencias territoriales y definir estrategias conjuntas para el período 2025–2026. Entre los ejes centrales de la jornada se destacan la vigilancia epidemiológica y eco-epidemiológica, el diagnóstico precoz, el uso de plasma inmune como tratamiento complementario y la planificación de la producción y distribución de la vacuna Candid 1, que brinda protección de por vida con una sola dosis.

Fiebre hemorrágica argentina: departamentos de riesgo

En paralelo, el Ministerio de Salud de la provincia refuerza durante todo el mes su estrategia de vacunación en los departamentos del sur santafesino que integran el área endémica: General López, Constitución, Caseros, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, San Martín y San Jerónimo. La campaña se despliega en centros de salud, hospitales y operativos extramuros, con acciones de difusión, sensibilización y aplicación directa de la vacuna.

Está dirigida a todas las personas mayores de 15 años que aún no hayan sido inmunizadas y que residan, trabajen o circulen en zonas de riesgo, especialmente aquellas que desarrollan actividades rurales o semiurbanas, como trabajadores agropecuarios, transportistas, empleados de acopiadoras, molinos, migrantes estacionales y personas que realizan tareas recreativas en áreas expuestas.

La vacuna no debe aplicarse en embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas con cuadros febriles agudos, inmunosuprimidas o en tratamiento con altas dosis de corticoides. En todos los casos, se recomienda consultar previamente en el centro de salud más cercano.

Los donantes

Uno de los momentos destacados de la semana será el reconocimiento que el Concejo Municipal de Rosario realizará este martes a 21 santafesinos que se recuperaron de la enfermedad y hoy son donantes activos de plasma. El acto, que se llevará a cabo a las 18 horas, contará con la presencia de autoridades del Centro Regional de Hemoterapia y del Hospital Provincial, y se entregará una declaración de interés a la reunión anual. Los donantes provienen de Rosario, Arroyo Seco, Pueblo Esther y Pérez, y su compromiso constituye un aporte fundamental para el tratamiento de nuevos pacientes.

La fiebre hemorrágica argentina, causada por el virus Junín y transmitida por el ratón maicero (Calomys musculinus), afecta tanto a poblaciones rurales como urbanas. El contagio se produce por contacto directo o inhalación de secreciones del roedor, que pueden ingresar por mucosas o heridas en la piel. Desde 2010, la enfermedad dejó de ser exclusivamente agropecuaria y se presenta también en entornos semiurbanos, lo que obliga a ampliar la cobertura de vacunación y reforzar la vigilancia en áreas densamente pobladas.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, molestias oculares, mareos, náuseas y vómitos. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda consultar de inmediato en el centro de salud más cercano. La detección temprana y el tratamiento oportuno son claves para evitar complicaciones.

Con esta agenda de trabajo, Santa Fe reafirma su liderazgo en políticas sanitarias de alcance federal, combinando ciencia, territorio y participación comunitaria. La articulación entre organismos nacionales, provinciales y locales permite consolidar una estrategia preventiva que pone en el centro la salud de la población y el compromiso solidario de quienes ya atravesaron la enfermedad.

