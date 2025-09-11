Puerto San Martín celebró a lo grande el "Día de las Infancias" con una jornada llena de premios y sorpresas

La alegría llegó con unos 160 premios, parque de diversiones, espectáculos y miles de sonrisas y momentos compartidos

Puerto volvió a celebrar a lo grande el Día de las Infancias, renovó su compromiso con la alegría, el juego y el encuentro familiar.

Una verdadera multitud de familias de Puerto General San Martín y localidades vecinas vivió este domingo una jornada inolvidable con motivo del Día de las Infancias. El Parque Linda Vista se transformó en un mega parque de diversiones , con juegos mecánicos e inflables, espectáculos en vivo, personajes de televisión y animaciones, sorteos masivos y espacios para disfrutar en familia. Desde temprano, el predio se llenó de risas, colores y abrazos, en una celebración que volvió a superar todas las expectativas.

Organizado por la Municipalidad con el compromiso de todas sus áreas, el evento reunió a más de 13 mil personas y se convirtió en una de las celebraciones más convocantes de la región . Desde las 13, las familias comenzaron a ingresar por calle América, donde los niños recibieron su número para participar de los sorteos y la tradicional bolsita de golosinas —más de 10 mil entregadas—. Con reposeras, mate y picnic, el predio se transformó en un espacio de encuentro, alegría y comunidad.

El presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, destacó la magnitud del encuentro: “Gracias a todos los que vinieron a celebrar las infancias. Se llevan un momento de amor y cariño. Agradezco al equipo municipal que trabaja incansablemente para que este evento sea un éxito. Queríamos sacarles una sonrisa a todos, para que se distraigan un rato de los problemas cotidianos”.

La jornada incluyó el sorteo de 160 premios, entre bicicletas de distintos rodados, patinetas, monopatines, patapatas, netbooks, celulares, tablets, Smartwatches y sillones infantiles . Los sorteos fueron realizados por el intendente, Carlos De Grandis, junto a autoridades municipales, concejales, secretarios y trabajadores de distintas áreas que pusieron esfuerzo y dedicación para que cada detalle estuviera cuidado.

También se montó la tradicional feria de artesanos y emprendedores, una oportunidad para que productores locales ofrecieran sus creaciones. El Batallón de Arsenales 603 “San Lorenzo” de Fray Luis Beltrán preparó el chocolate caliente, y el payaso Galupa aportó humor, cercanía y momentos de ternura compartida.

El escenario central recibió a agrupaciones locales y alumnos de los talleres del Centro Cultural Municipal, que presentaron coreografías, música y expresiones artísticas durante toda la tarde. La diversidad de propuestas permitió que cada familia encontrara un espacio para disfrutar, participar y celebrar.

El parque se dividió en sectores temáticos, con propuestas para todas las edades y niveles de energía. Cada rincón fue pensado para estimular la imaginación, el movimiento y la alegría.

El sector Samba fue uno de los más concurridos, con juegos mecánicos de gran impacto visual y adrenalina controlada. Se destacaron el gusano loco, las carreras de obstáculos inflables, el barco vikingo, el bungee jumping, la rampa gigante inflable, avioncitos, el reloj inflable, el trencito, el escalador inflable, el minion inflable, el elefante dino, Dumbo, la carroza de princesas y el toro mecánico. Cada juego fue supervisado por personal capacitado, garantizando seguridad y diversión.

El sector Aventura, diseñado para quienes buscan desafíos físicos y coordinación, este sector incluyó una mega barredora mecánica, un bungee jumping de feria y un toro mecánico. La interacción entre padres e hijos fue constante, generando momentos de risas compartidas.

En lo deportivo hubo propuestas que combinaron actividad física y juego grupal, se ofreció una cancha de básquet con aro y pelota gigante, una palmera de escalada, el barco Perla Negra, una corredora simple de 12 metros de largo con pelota, y una rampa gigante con diseño de unicornio. Este sector promovió el trabajo en equipo y la superación personal.

El sector Kinder, pensado para los más pequeños, contó con tres inflables de baja altura, dos camas elásticas, un circuito de aventura adaptado, tres tejos de aire y tres metegoles. La ambientación fue cálida y segura, con personal atento a cada detalle.

El sector Extreme convocó a quienes buscan emociones intensas, se montaron estructuras de gran porte como la rampa gigante Pulpo, el circuito de obstáculos demoledor, la rampa de obstáculos “Danger”, el cuerpo de obstáculos, la rampa alienígena con tobogán y espacio de juegos, y la rampa gigante Dragón. Este sector fue uno de los más fotografiados por las familias.

Con juegos tradicionales y propuestas lúdicas, el sector Kermese e Inflables incluyó puestos de pesca, tumba latas, discos voladores, mural de puntería, tablero de básquet y juego de sapo. La estética de feria y la participación activa de los chicos generaron un clima festivo y cercano.

Participación institucional

Durante toda la jornada, estuvieron presentes el Intendente Municipal, Carlos De Grandis; el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; los concejales Maximiliano De Grandis y Sonia Grassano; los secretarios de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano; de Gobierno, Vanina Matassa; de Desarrollo Social, Fernando Torrens; el director de Deportes, Gustavo Rojas; el responsable del Museo del Río Paraná, Jonathan Brest; y trabajadores municipales de distintas áreas.

Puerto volvió a celebrar a lo grande el Día de las Infancias, renovó su compromiso con la alegría, el juego y el encuentro familiar. Un evento que cada año se supera y deja en chicos y grandes el mejor de los recuerdos vividos. La ciudad reafirma así su vocación de construir comunidad desde la ternura, el respeto y la celebración compartida.

