Donde el río abraza la esperanza: así renacerá Remanso Valerio en Granadero Baigorria

El Plan Abre transformará el barrio de pescadores con obras clave, nuevos espacios culturales y mejoras para cientos de familias

Con la instalación del obrador comenzaron los trabajos de reconversión en Remanso Valerio. En principio se creará una plaza y mejoras en infraestructura básica.

Se generarán infraestructuras barriales para apertura de calles y de pasajes, generación de veredas, espacios públicos, saneamiento en términos de agua, de cloaca, iluminación, apuntando a mejorar las condiciones generales de hábitat en este Parque de la Cabecera.

Con un presupuesto que ronda los cinco mil millones de pesos y a través del Plan Abre , se iniciaron las obras de reconversión del barrio Remanso Valerio , en Granadero Baigorria. Los primeros trabajos implican la creación de una plaza y el inicio de las obras de infraestructura en todo el barrio, según un detalle que brindó recientemente el intendente, Adrián Maglia. Con el Plan Abre, la provincia busca así mejorar las condiciones de habitabilidad , desarrollar obras de cloacas, agua potable, alumbrado público y desagües en zonas marginales de distintos puntos de la bota santafesina.

El intendente Maglia, es un gran impulsor de este proyecto desde su inicio y en su última visita al barrio, afirmó que “ya está en marcha la transformación de Granadero Baigorria . Este proyecto es una inversión en el futuro de nuestra comunidad. La nueva plaza en el lugar del histórico quincho será un símbolo de unidad y un espacio donde nuestras familias podrán disfrutar de actividades al aire libre”.

A su vez, el secretario de Obras Públicas, Martín Tartarelli, también se mostró entusiasta por el inicio de las obras. “Estamos trabajando para que cada rincón de Granadero Baigorria brille con su propia luz. La reconversión del barrio Remanso Valerio es una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Además, con el proyecto Borde Ribereño Paseo de la Cabecera, estamos creando un nuevo espacio cultural que beneficiará a toda la ciudad”.

Este ambicioso proyecto, ubicado en el límite entre las ciudades de Granadero Baigorria y Rosario, busca no solo embellecer la ciudad, sino también generar un espacio de pertenencia y orgullo . De esta manera, la transformación de Remanso Valerio se enmarca en un esfuerzo mayor por revitalizar la identidad local y ofrecer nuevas alternativas culturales y recreativas.

El proyecto beneficiará a 345 familias y busca transformar el barrio en un espacio más inclusivo, seguro y con identidad cultural.

Con la mirada puesta en el futuro, tanto Maglia como Tartarelli manifestaron su compromiso con este cambio profundo. “Estamos construyendo una Granadero Baigorria más fuerte, inclusiva y llena de vida y oportunidades”, concluyó el intendente.

En la primera etapa de trabajo, se concretó la instalación del obrador y comenzaron los trabajos de reacondicionamiento de la nueva plaza del barrio. A la vez, iniciarán las obras generales donde se priorizará la mejora de la infraestructura básica del barrio, incluyendo el saneamiento, pavimentación e iluminación, entre otros elementos cruciales para la seguridad y el bienestar de los residentes.

“Invitamos a toda la comunidad a estar atenta a los avances de este proyecto transformador que promete un futuro mejor para todos”, expresaron desde el municipio.

El 29 de abril, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, encabezó la apertura de sobres de dos licitaciones públicas para el mejoramiento de viviendas e infraestructura urbana. En este primer momento de la licitación, se trabajará en el barrio Remanso Valerio, hasta un radio de 15 kilómetros, readecuando y refuncionalizando los servicios que actualmente existen así como mejorando las condiciones de habitabilidad para los vecinos. La inversión provincial supera los 4.900 millones de pesos.

Proyecto y concurso de ideas

Asimismo, en la oportunidad se firmó un convenio con el Colegio de Arquitectos para lanzar un Concurso Nacional de Ideas para diseñar un espacio cultural que se construirá en la cabecera del puente Rosario-Victoria.

Enrico destacó que se destinarán aproximadamente cinco mil millones de pesos para trabajar sobre 345 familias. Una obra de hábitat, para dar paso a lo que después será el Parque de la Cabecera.

Enrico brindó precisiones sobre cómo avanza la inversión en obra pública en la provincia y dijo que “el programa de obra pública arranca en Florencia y recorre toda la provincia, tenemos hoy más de 1.740 obras en tramitación, en ejecución, en proyecto, y en finalización”.

Asimismo agregó: “Esta obra que actualmente tiene un valor significativo muy importante, es una muestra de que Santa Fe apuesta a la integración público-privado y lo demuestra”.

Desde la provincia aseguraron que “se trata de un proceso que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con el aprovechamiento de lo público, con la interacción y articulación de muchísimos estamentos públicos, privados, intermedios, pueden ver que hoy hay representantes de los municipios de Rosario, de Granadero Baigorria, del Ente de Coordinación Metropolitana, del Colegio de Arquitectos y de distintas áreas del Gobierno de la provincia”.

La licitación para reconvertir Remanso Valerio

La licitación pública N° 29/24 contempla las obras integrales de infraestructura para la primera etapa de intervención, en el barrio Remanso Valerio de Granadero Baigorria.

Las mismas generarán infraestructuras barriales para apertura de calles y de pasajes, generación de veredas, espacios públicos, saneamiento en términos de agua, de cloaca, iluminación, apuntando a mejorar las condiciones generales de hábitat en este Parque de la Cabecera.

Desde el municipio pusieron hincapié en la intención de integrar el barrio al resto del ejido urbano.

