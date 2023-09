Energía renovable: se conocieron las ofertas para la generación de electricidad en diferentes localidades

La UTE, integrada por Coral Consultora en Energía S.A. – Itasol S.A., empresas de capitales santafesinos, cotizó por cada MWh generado en Arrufó, U$S 71,36; en Firmat, U$S 72,45; en San Guillermo, U$S 73,73; y en San Javier, U$S 73,72. Todas las ofertas más IVA. Todas estas cotizaciones están levemente por debajo del presupuesto oficial que es de U$S 75,50.