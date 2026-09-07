El senador Miguel Rabbia puso el foco en las adicciones: "Hay que llegar antes de que sea demasiado tarde"

El legislador provincial acompañó una nueva edición de ExpoEduca en San Cristóbal y reclamó mayor prevención frente a los consumos problemáticos

ExpoEduca propuso abordar el futuro juvenil también desde otra perspectiva: acercar posibilidades concretas para estudiar, capacitarse y encontrar una salida laboral.

Se realizó en la ciudad de San Cristóbal una nueva edición de ExpoEduca , una propuesta destinada a acercar alternativas de formación y oportunidades a los jóvenes de la localidad en la que participó el senador Miguel Rabbia. La jornada contó con la presencia de Gastón Pauls y tuvo entre sus ejes centrales la prevención de las adicciones , una problemática sobre la cual el legislador provincial reclamó profundizar las políticas de información y concientización.

La actividad reunió a jóvenes y referentes de la comunidad alrededor de dos cuestiones que aparecen cada vez más relacionadas: las oportunidades que encuentran los adolescentes para construir su futuro y las herramientas disponibles para prevenir situaciones de consumo problemático.

En ese marco, Rabbia destacó el valor de que desde las comunidades se generen espacios en los cuales los jóvenes puedan informarse, capacitarse, conocer alternativas para continuar sus estudios y, al mismo tiempo, hablar abiertamente de problemáticas que muchas veces permanecen ocultas hasta que alcanzan situaciones críticas.

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo protagonizado por Gastón Pauls, quien desde hace años desarrolla una intensa tarea de concientización sobre las adicciones a partir, entre otras herramientas, de su propia experiencia.

El actor y conductor compartió su mirada con los jóvenes y puso sobre la mesa una problemática que atraviesa a miles de adolescentes y familias.

Precisamente allí apareció uno de los conceptos centrales que Rabbia rescató de la jornada: la necesidad de trabajar desde la información y la prevención antes de que el consumo problemático esté instalado.

La prevención, desde esta perspectiva, no puede reducirse únicamente a la intervención cuando una persona ya atraviesa una adicción. El desafío pasa también por anticiparse, generar información accesible, fortalecer los espacios de escucha y ofrecer herramientas tanto a los jóvenes como a sus familias.

Rabbia reclamó mayor presencia provincial

A partir de lo observado durante el encuentro, Rabbia planteó además la necesidad de profundizar las acciones públicas de prevención y puso el foco particularmente en el rol del gobierno santafesino.

El senador cuestionó la falta de campañas provinciales de difusión y concientización sobre las adicciones y consideró necesario colocar la problemática dentro de la agenda pública, especialmente por su incidencia entre adolescentes y jóvenes.

El planteo abre una discusión que excede a San Cristóbal. Los consumos problemáticos atraviesan localidades de diferentes dimensiones y obligan a articular políticas de educación, salud, desarrollo social, seguridad y prevención.

En ese escenario, los gobiernos locales suelen convertirse en una de las primeras puertas a las que recurren las familias. Rabbia valoró por eso las iniciativas que nacen desde los municipios y las comunidades, pero remarcó la necesidad de acompañarlas con políticas de alcance provincial.

Educación y oportunidades

ExpoEduca propuso abordar el futuro juvenil también desde otra perspectiva: acercar posibilidades concretas para estudiar, capacitarse y encontrar una salida laboral.

La iniciativa busca que quienes atraviesan los últimos años de la escuela secundaria puedan conocer diferentes propuestas educativas y contar con información para decidir cómo continuar su formación.

Para Rabbia, generar oportunidades también constituye una forma de prevención. La posibilidad de proyectar estudios, acceder a una capacitación, aprender un oficio o encontrar espacios de participación permite ampliar horizontes en una etapa decisiva de la vida.

De esta manera, educación y prevención dejaron de aparecer durante la jornada como dos agendas separadas para formar parte de una misma discusión: qué herramientas brinda la sociedad a sus jóvenes para que puedan construir un proyecto de vida.

El reconocimiento a San Cristóbal

Rabbia destacó especialmente la decisión de San Cristóbal de sostener ExpoEduca y felicitó al intendente Marcelo Andreychuk y a su equipo por impulsar una nueva edición.

La experiencia muestra además la importancia que pueden adquirir las ciudades y localidades del interior como ámbitos para discutir problemáticas que atraviesan a toda la provincia.

La participación de Gastón Pauls permitió darle mayor visibilidad a una cuestión sensible, pero el desafío que quedó planteado va mucho más allá de una charla: construir políticas permanentes de información, acompañamiento y prevención.

Para Rabbia, la discusión debe comenzar antes de que aparezca una situación límite. Y el mensaje surgido de San Cristóbal apunta precisamente en esa dirección: escuchar a los jóvenes, ofrecerles oportunidades y hablar de las adicciones antes de que sea demasiado tarde.

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