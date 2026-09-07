La Capital | La Región | senador Miguel Rabbia

El senador Miguel Rabbia puso el foco en las adicciones: "Hay que llegar antes de que sea demasiado tarde"

El legislador provincial acompañó una nueva edición de ExpoEduca en San Cristóbal y reclamó mayor prevención frente a los consumos problemáticos

7 de septiembre 2026 · 14:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
ExpoEduca propuso abordar el futuro juvenil también desde otra perspectiva: acercar posibilidades concretas para estudiar

ExpoEduca propuso abordar el futuro juvenil también desde otra perspectiva: acercar posibilidades concretas para estudiar, capacitarse y encontrar una salida laboral. 
El senador Miguel Rabbia puso el foco en las adicciones: Hay que llegar antes de que sea demasiado tarde

El senador Miguel Rabbia puso el foco en las adicciones: Hay que llegar antes de que sea demasiado tarde

Se realizó en la ciudad de San Cristóbal una nueva edición de ExpoEduca, una propuesta destinada a acercar alternativas de formación y oportunidades a los jóvenes de la localidad en la que participó el senador Miguel Rabbia. La jornada contó con la presencia de Gastón Pauls y tuvo entre sus ejes centrales la prevención de las adicciones, una problemática sobre la cual el legislador provincial reclamó profundizar las políticas de información y concientización.

La actividad reunió a jóvenes y referentes de la comunidad alrededor de dos cuestiones que aparecen cada vez más relacionadas: las oportunidades que encuentran los adolescentes para construir su futuro y las herramientas disponibles para prevenir situaciones de consumo problemático.

En ese marco, Rabbia destacó el valor de que desde las comunidades se generen espacios en los cuales los jóvenes puedan informarse, capacitarse, conocer alternativas para continuar sus estudios y, al mismo tiempo, hablar abiertamente de problemáticas que muchas veces permanecen ocultas hasta que alcanzan situaciones críticas.

Prevenir adicciones

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo protagonizado por Gastón Pauls, quien desde hace años desarrolla una intensa tarea de concientización sobre las adicciones a partir, entre otras herramientas, de su propia experiencia.

El actor y conductor compartió su mirada con los jóvenes y puso sobre la mesa una problemática que atraviesa a miles de adolescentes y familias.

Precisamente allí apareció uno de los conceptos centrales que Rabbia rescató de la jornada: la necesidad de trabajar desde la información y la prevención antes de que el consumo problemático esté instalado.

La prevención, desde esta perspectiva, no puede reducirse únicamente a la intervención cuando una persona ya atraviesa una adicción. El desafío pasa también por anticiparse, generar información accesible, fortalecer los espacios de escucha y ofrecer herramientas tanto a los jóvenes como a sus familias.

Rabbia reclamó mayor presencia provincial

A partir de lo observado durante el encuentro, Rabbia planteó además la necesidad de profundizar las acciones públicas de prevención y puso el foco particularmente en el rol del gobierno santafesino.

El senador cuestionó la falta de campañas provinciales de difusión y concientización sobre las adicciones y consideró necesario colocar la problemática dentro de la agenda pública, especialmente por su incidencia entre adolescentes y jóvenes.

El planteo abre una discusión que excede a San Cristóbal. Los consumos problemáticos atraviesan localidades de diferentes dimensiones y obligan a articular políticas de educación, salud, desarrollo social, seguridad y prevención.

En ese escenario, los gobiernos locales suelen convertirse en una de las primeras puertas a las que recurren las familias. Rabbia valoró por eso las iniciativas que nacen desde los municipios y las comunidades, pero remarcó la necesidad de acompañarlas con políticas de alcance provincial.

Educación y oportunidades

ExpoEduca propuso abordar el futuro juvenil también desde otra perspectiva: acercar posibilidades concretas para estudiar, capacitarse y encontrar una salida laboral.

La iniciativa busca que quienes atraviesan los últimos años de la escuela secundaria puedan conocer diferentes propuestas educativas y contar con información para decidir cómo continuar su formación.

Para Rabbia, generar oportunidades también constituye una forma de prevención. La posibilidad de proyectar estudios, acceder a una capacitación, aprender un oficio o encontrar espacios de participación permite ampliar horizontes en una etapa decisiva de la vida.

De esta manera, educación y prevención dejaron de aparecer durante la jornada como dos agendas separadas para formar parte de una misma discusión: qué herramientas brinda la sociedad a sus jóvenes para que puedan construir un proyecto de vida.

El reconocimiento a San Cristóbal

Rabbia destacó especialmente la decisión de San Cristóbal de sostener ExpoEduca y felicitó al intendente Marcelo Andreychuk y a su equipo por impulsar una nueva edición.

La experiencia muestra además la importancia que pueden adquirir las ciudades y localidades del interior como ámbitos para discutir problemáticas que atraviesan a toda la provincia.

La participación de Gastón Pauls permitió darle mayor visibilidad a una cuestión sensible, pero el desafío que quedó planteado va mucho más allá de una charla: construir políticas permanentes de información, acompañamiento y prevención.

Para Rabbia, la discusión debe comenzar antes de que aparezca una situación límite. Y el mensaje surgido de San Cristóbal apunta precisamente en esa dirección: escuchar a los jóvenes, ofrecerles oportunidades y hablar de las adicciones antes de que sea demasiado tarde.

>>Leer más: Impulsan un espacio de acompañamiento para madres de jóvenes en recuperación por consumos problemáticos

Noticias relacionadas
La instalación no genera impactos ambientales negativos relevantes y cumple con la normativa vigente sobre radiaciones no ionizantes.

San Lorenzo suma una torre de monitoreo de 75 metros para reforzar la seguridad y el control en el Paraná

El Poder Judicial avanza en la modernización de los trámites.

Santa Fe avanza en la digitalización integral de la Justicia penal en Cañada de Gómez

Los resultados mostraron que la zona de mayor mortalidad coincidió con mayores niveles de exposición poblacional al arsénico y con una mayor cantidad de hectáreas sembradas por habitante durante el período 1980-1999. 

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en el sur de Santa Fe y Entre Ríos

La entrega de la patente Nº 134 se transformó así en mucho más que un trámite administrativo. A más de seis décadas de su fabricación, el Thunderbird sigue despertando admiración y evocando una etapa significativa de la historia rosarina.

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Lo último

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltado por hinchas de Newells

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltado por hinchas de Newell's

Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia

Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia

Un thriller de venganza desembarcó desde la India en Netflix

Un thriller de venganza desembarcó desde la India en Netflix

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltado por hinchas de Newells

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltado por hinchas de Newell's

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Ovación
El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas
Ovación

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Policiales
Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

La Ciudad
Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia
La Ciudad

Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia

Llegan los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil