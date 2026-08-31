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Impulsan un espacio de acompañamiento para madres de jóvenes en recuperación por consumos problemáticos

La iniciativa, promovida por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y Espacio Ariel Asociación Civil, busca generar contención, escucha e intercambio de experiencias entre familias que atraviesan situaciones similares

31 de agosto 2026 · 17:41hs
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La propuesta busca conformar una red de contención para familias que atraviesan procesos de recuperación por consumos problemáticos. 

La propuesta busca conformar una red de contención para familias que atraviesan procesos de recuperación por consumos problemáticos. 
Impulsan un espacio de acompañamiento para madres de jóvenes en recuperación por consumos problemáticos

Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a las familias de personas que atraviesan consumos problemáticos, la senadora provincial Leticia Di Gregorio y Sergio Appa, referente de Espacio Ariel Asociación Civil, impulsan la creación de un espacio destinado especialmente a madres de jóvenes en recuperación.

La propuesta comenzó a tomar forma durante un encuentro realizado el sábado último, del que participaron unas 16 madres provenientes de distintas localidades de la región. Algunas de ellas acompañan actualmente a sus hijos durante tratamientos de recuperación, mientras que otras ya transitaron ese proceso y compartieron las experiencias adquiridas a lo largo del camino.

La actividad se desarrolló en un clima de intercambio y escucha, a través de un desayuno en el que las participantes pudieron dialogar sobre las dificultades, desafíos y aprendizajes que surgen durante el acompañamiento a personas con consumos problemáticos.

Según explicaron los organizadores, el objetivo es consolidar una red de apoyo permanente que permita sostener el vínculo entre las participantes y brindar contención a quienes atraviesan situaciones similares.

Los jóvenes y sus familias

“Muchas veces hablamos de prevención, de recuperación y de acompañar a quienes atraviesan un consumo problemático, pero detrás de cada situación hay una familia que también necesita contención y un lugar donde poder hablar de lo que vive”, destacó Di Gregorio.

La iniciativa se suma al trabajo que la legisladora y Espacio Ariel vienen desarrollando en materia de prevención y abordaje de las adicciones, incorporando una herramienta específica para las familias y, especialmente, para las madres, quienes suelen asumir un rol central durante los procesos de recuperación.

En ese sentido, Di Gregorio remarcó la importancia de generar ámbitos de encuentro entre personas que comparten experiencias similares. “Las madres son, en muchísimos casos, las que están todos los días, las que acompañan cada avance y también cada momento difícil. Queremos generar un espacio para ellas, para que puedan encontrarse con otras madres, escucharse y saber que tienen una red donde apoyarse”, señaló.

El encuentro fue planteado como un primer paso hacia la conformación de un grupo estable que continúe creciendo y sumando participantes. La intención es que el espacio se construya a partir de las propias vivencias y necesidades de quienes forman parte.

“Deseamos que sean ellas mismas las que construyan este grupo desde sus experiencias y necesidades. Hay madres que ya recorrieron un camino y pueden acompañar a otras que recién están empezando. Esa experiencia compartida puede ser muy importante para cada familia”, concluyó la senadora provincial.

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