La Capital | La Región | cáncer

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

La investigación analizó dos décadas de registros de niños y adolescentes e identificó una zona crítica en departamentos del sur santafesino y entrerriano

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

5 de septiembre 2026 · 10:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los resultados mostraron que la zona de mayor mortalidad coincidió con mayores niveles de exposición poblacional al arsénico y con una mayor cantidad de hectáreas sembradas por habitante durante el período 1980-1999. 

Los resultados mostraron que la zona de mayor mortalidad coincidió con mayores niveles de exposición poblacional al arsénico y con una mayor cantidad de hectáreas sembradas por habitante durante el período 1980-1999. 
Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Pesticidas. Un avión fumiga un campo sembrado

Pesticidas. Un avión fumiga un campo sembrado, postal recurrente.

Un estudio realizado por investigadores de universidades públicas de la Región Centro identificó una zona integrada por departamentos del sur de Santa Fe y del sudoeste de Entre Ríos donde la mortalidad por cáncer en niños, niñas y adolescentes fue significativamente superior a la observada en otras áreas de la región entre 2000 y 2019.

La investigación analizó 2.415 defunciones por cáncer registradas en personas de entre 0 y 19 años en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos durante un período de veinte años. A partir de técnicas de epidemiología espacial, los investigadores identificaron sectores con riesgos de mortalidad superiores o inferiores a los esperados para la población estudiada.

Uno de los principales hallazgos fue la detección de un área de mayor riesgo integrada por los departamentos santafesinos de Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, además del departamento Victoria, en Entre Ríos. Según los autores, en esa zona el riesgo de morir por cáncer antes de los 20 años resultó un 32% superior al esperado.

En sentido contrario, el trabajo identificó una zona de menor riesgo en el norte y noroeste de Córdoba, integrada por los departamentos Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Punilla, Río Primero, Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba.

Para intentar explicar esas diferencias territoriales, el equipo analizó dos factores ambientales presentes en la Región Centro. El primero fue el porcentaje de población expuesta a concentraciones elevadas de arsénico en el agua destinada al consumo humano. El segundo consistió en un indicador de hectáreas sembradas por habitante, utilizado como aproximación a la intensidad de la actividad agrícola y, de manera indirecta, a la exposición comunitaria a los agroquímicos.

Exposición al arsénico

Los resultados mostraron que la zona de mayor mortalidad coincidió con mayores niveles de exposición poblacional al arsénico y con una mayor cantidad de hectáreas sembradas por habitante durante el período 1980-1999. En cambio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se analizaron las superficies cultivadas correspondientes al período 2000-2019.

Los autores también advierten que el cáncer constituye una de las principales causas de muerte por enfermedad en la población infantil y adolescente. El trabajo recuerda que, si bien los avances en diagnóstico y tratamiento permitieron mejorar la supervivencia en las últimas décadas, Argentina todavía presenta indicadores inferiores a los registrados en los países desarrollados.

>>Leer más: Examinaron la toxicidad de la mezcla de herbicidas y los microplásticos

Pesticidas. Un avión fumiga un campo sembrado, postal recurrente.
Pesticidas. Un avión fumiga un campo sembrado, postal recurrente.

Según los antecedentes citados en la investigación, mientras la sobrevida de niños y jóvenes con cáncer ronda el 75% en los países de mayores ingresos, en Argentina se ubica en torno al 60%. Esa diferencia refleja las desigualdades existentes en materia de acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos especializados y seguimiento de los pacientes.

Los investigadores señalan además que la información sobre incidencia de cáncer infantojuvenil en el país es más limitada que la disponible sobre mortalidad. Por ese motivo, utilizaron las estadísticas oficiales de defunciones registradas durante dos décadas, una de las bases de datos más completas y consistentes para analizar la evolución territorial de esta enfermedad.

Asociaciones estadísticas

Los investigadores destacan que el trabajo no demuestra que esas variables sean la causa de los casos de cáncer. Se trata de un estudio ecológico, es decir, una investigación que analiza datos poblacionales y permite detectar asociaciones estadísticas, pero no establecer relaciones causales. Por ese motivo, sostienen que los resultados deben ser contrastados mediante estudios específicos en los territorios identificados.

El trabajo también plantea la necesidad de profundizar el análisis sobre posibles interacciones entre distintos factores ambientales. Entre las hipótesis que quedan abiertas figura la posibilidad de que exista algún tipo de efecto combinado entre la exposición al arsénico y la vinculada con la actividad agrícola, una cuestión que los autores consideran aún pendiente de investigación.

Otro dato que señalan los investigadores es que la supervivencia de niños y adolescentes con cáncer continúa siendo menor en Argentina que en los países desarrollados. Mientras en estos últimos la sobrevida ronda el 75%, en el país se ubica alrededor del 60%, de acuerdo con los antecedentes citados en el estudio.

La investigación fue realizada por Laura De Gracia, Florencia Molinatti, Sergio Montico y Alejandro Oliva, y se desarrolló en el marco de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce), integrada por las seis universidades públicas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

>>Leer más: La Corte provincial confirmó un fallo por el daño genético que provoca el glifosato en la población

Noticias relacionadas
Deportistas de Granadero Baigorria llevaron la llama durante su recorrido por distintos puntos de la ciudad. 

Granadero Baigorria recibió el paso del Fuego Suramericano rumbo a Santa Fe 2026

Desde la intendencia remarcaron que continúan las gestiones ante la provincia para mantener el tema en agenda y garantizar una solución a la superpoblación carcelaria que se da en las dependencias policiales. 

Arroyo Seco: Tras gestiones locales se descomprimió la situación de superpoblación en la Seccional 27

Además de su sede principal en la avenida Juan Domingo Perón, el Museo Municipal Malatesta cuenta con una Sala de Artes y Conferencias que funciona en la calle Juan B. Justo 1920.

El Museo Municipal Malatesta de Villa Gobernador Gálvez celebró 40 años conservando la historia local

Desde la comuna destacaron que, por su ubicación estratégica dentro del entramado productivo y logístico de la región, Timbúes tiene un papel relevante en este tipo de ámbitos de intercambio.

Timbúes fue parte del Santa Fe Business Forum y se sumó a la agenda de negocios global

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lo último

La mejor clasificación de Alpine, con Pierre Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante en Monza

La mejor clasificación de Alpine, con Pierre Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante en Monza

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

La investigación analizó dos décadas de registros de niños y adolescentes e identificó zona críticas con más casos
Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Por Luis Emilio Blanco
El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Por Luis Emilio Blanco
La Región

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer
La Ciudad

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino
Ovación

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices

Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
La Ciudad

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas
La Ciudad

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial
Información General

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial

El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López, recordó Pullaro
Política

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

El gobierno dice que los hombres sin fe del perottismo se escondieron con la inseguridad
Política

El gobierno dice que los "hombres sin fe" del perottismo "se escondieron con la inseguridad"

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido
La Ciudad

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial
Política

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Milei: Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas
Política

Milei: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas"

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Quirno: No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina
Política

Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"