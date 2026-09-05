Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

La investigación analizó dos décadas de registros de niños y adolescentes e identificó una zona crítica en departamentos del sur santafesino y entrerriano

Los resultados mostraron que la zona de mayor mortalidad coincidió con mayores niveles de exposición poblacional al arsénico y con una mayor cantidad de hectáreas sembradas por habitante durante el período 1980-1999.

Un estudio realizado por investigadores de universidades públicas de la Región Centro identificó una zona integrada por departamentos del sur de Santa Fe y del sudoeste de Entre Ríos donde la mortalidad por cáncer en niños, niñas y adolescentes fue significativamente superior a la observada en otras áreas de la región entre 2000 y 2019.

La investigación analizó 2.415 defunciones por cáncer registradas en personas de entre 0 y 19 años en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos durante un período de veinte años. A partir de técnicas de epidemiología espacial, los investigadores identificaron sectores con riesgos de mortalidad superiores o inferiores a los esperados para la población estudiada.

Uno de los principales hallazgos fue la detección de un área de mayor riesgo integrada por los departamentos santafesinos de Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo , además del departamento Victoria, en Entre Ríos. Según los autores, en esa zona el riesgo de morir por cáncer antes de los 20 años resultó un 32% superior al esperado.

En sentido contrario, el trabajo identificó una zona de menor riesgo en el norte y noroeste de Córdoba, integrada por los departamentos Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Punilla, Río Primero, Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba.

Para intentar explicar esas diferencias territoriales, el equipo analizó dos factores ambientales presentes en la Región Centro. El primero fue el porcentaje de población expuesta a concentraciones elevadas de arsénico en el agua destinada al consumo humano. El segundo consistió en un indicador de hectáreas sembradas por habitante, utilizado como aproximación a la intensidad de la actividad agrícola y, de manera indirecta, a la exposición comunitaria a los agroquímicos.

Exposición al arsénico

Los resultados mostraron que la zona de mayor mortalidad coincidió con mayores niveles de exposición poblacional al arsénico y con una mayor cantidad de hectáreas sembradas por habitante durante el período 1980-1999. En cambio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se analizaron las superficies cultivadas correspondientes al período 2000-2019.

Los autores también advierten que el cáncer constituye una de las principales causas de muerte por enfermedad en la población infantil y adolescente. El trabajo recuerda que, si bien los avances en diagnóstico y tratamiento permitieron mejorar la supervivencia en las últimas décadas, Argentina todavía presenta indicadores inferiores a los registrados en los países desarrollados.

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Según los antecedentes citados en la investigación, mientras la sobrevida de niños y jóvenes con cáncer ronda el 75% en los países de mayores ingresos, en Argentina se ubica en torno al 60%. Esa diferencia refleja las desigualdades existentes en materia de acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos especializados y seguimiento de los pacientes.

Los investigadores señalan además que la información sobre incidencia de cáncer infantojuvenil en el país es más limitada que la disponible sobre mortalidad. Por ese motivo, utilizaron las estadísticas oficiales de defunciones registradas durante dos décadas, una de las bases de datos más completas y consistentes para analizar la evolución territorial de esta enfermedad.

Asociaciones estadísticas

Los investigadores destacan que el trabajo no demuestra que esas variables sean la causa de los casos de cáncer. Se trata de un estudio ecológico, es decir, una investigación que analiza datos poblacionales y permite detectar asociaciones estadísticas, pero no establecer relaciones causales. Por ese motivo, sostienen que los resultados deben ser contrastados mediante estudios específicos en los territorios identificados.

El trabajo también plantea la necesidad de profundizar el análisis sobre posibles interacciones entre distintos factores ambientales. Entre las hipótesis que quedan abiertas figura la posibilidad de que exista algún tipo de efecto combinado entre la exposición al arsénico y la vinculada con la actividad agrícola, una cuestión que los autores consideran aún pendiente de investigación.

Otro dato que señalan los investigadores es que la supervivencia de niños y adolescentes con cáncer continúa siendo menor en Argentina que en los países desarrollados. Mientras en estos últimos la sobrevida ronda el 75%, en el país se ubica alrededor del 60%, de acuerdo con los antecedentes citados en el estudio.

La investigación fue realizada por Laura De Gracia, Florencia Molinatti, Sergio Montico y Alejandro Oliva, y se desarrolló en el marco de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce), integrada por las seis universidades públicas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

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