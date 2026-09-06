San Lorenzo suma una torre de monitoreo de 75 metros para reforzar la seguridad y el control en el Paraná Es por un convenio entre la Municipalidad de San Lorenzo y Prefectura. Se destinará al control de la navegación y la lucha contra el narcotráfico 6 de septiembre 2026 · 06:10hs

La instalación no genera impactos ambientales negativos relevantes y cumple con la normativa vigente sobre radiaciones no ionizantes.

En el marco de un convenio firmado entre la Municipalidad de San Lorenzo y Prefectura Naval Argentina, se lleva adelante en San Lorenzo la construcción de una torre autoportante de 75 metros de altura en la zona costera del Polideportivo Municipal, ubicada detrás del predio cedido a Bomberos Voluntarios. La iniciativa forma parte de la primera fase del proyecto de Modernización Tecnológica de la Vía Navegable Troncal, impulsado junto a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la Administración General de Puertos.

Respecto al alcance de la obra y el equipamiento que se instalará, el intendente Leonardo Raimundo detalló que allí «van a estar instaladas cámaras de doble espectro, visible y térmico, muy poderosas para el control de la seguridad en el río Paraná, el control de la navegación y la lucha contra el narcotráfico». Asimismo, remarcó la importancia de la articulación con las fuerzas federales: «Este sistema de cámaras va a estar directamente monitoreado desde las centrales de Prefectura Naval Argentina en Buenos Aires y es el aporte que hace el municipio para que también Prefectura tenga una base en San Lorenzo para luchar contra las actividades ilegales en el río Paraná».

La torre albergará una cámara Silent Sentinel de doble espectro (térmica refrigerada de medio alcance) conectada a un sistema de enlaces de microondas de 200 Mbps de ancho de banda. Este enlace vinculará la unidad de Prefectura San Lorenzo con la de Puerto Gaboto y el sitio de Gendarmería Nacional en Rosario.

La infraestructura consta de una torre autosoportada de base triangular de 6,5 metros por lado, asentada sobre una platea de hormigón de 8 metros por lado dentro de una superficie total asignada de 225 metros cuadrados (15 metros por lado). El complejo técnico se completa con un gabinete tipo shelter con ventilación forzada, un sitio P25 para comunicaciones críticas de seguridad, un grupo electrógeno de 30 KVA y un sistema de rectificadoras.

Según el estudio de impacto ambiental del proyecto, la instalación no genera impactos ambientales negativos relevantes y cumple con la normativa vigente sobre radiaciones no ionizantes.