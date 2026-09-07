El evento del año: un multitudinario "Rosario Fashion Sunset " reunió a Pampita, Leo Saleh, Barby Franco y Mario Guerci con polo, golf, moda y after party.

Más de mil personas, polo, golf, diez marcas en pasarela, gastronomía de primer nivel, celebrities, música en vivo y un after party hasta las 3 de la mañana. Con más de 17 ediciones y un recorrido que ya pasó por Punta del Este, Miami, Bariloche, Salta, Montevideo, Buenos Aires y Santa Fe, Fashion Sunset volvió a apostar a lo grande. Leo Saleh y su equipo llevaron a La Rinconada una experiencia inédita para Rosario , con Pampita como madrina y gran invitada especial.

Fashion Sunset volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los eventos de moda y lifestyle más esperados. Esta vez, Leo Saleh , creador y director del ciclo, eligió el imponente escenario de Estancia La Rinconada para presentar la Polo & Golf Edition , una producción que reunió a más de mil personas y combinó durante varias horas moda, polo, golf, alta gastronomía, celebrities, música y entretenimiento.

La convocatoria excedió ampliamente los límites de Rosario. Hasta La Rinconada llegaron invitados provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Punta del Este y diferentes localidades y ciudades , entre ellos seguidores de Fashion Sunset que acompañan las distintas producciones de Saleh y que viajaron especialmente para formar parte de esta edición.

El resultado fue una postal pocas veces vista en la ciudad: cientos de personas vestidas de blanco, beige, nude y tonos tierra, caballos, jugadores de polo, golfistas, modelos, diseñadores, figuras del espectáculo y una gran producción desplegada en distintos sectores de la estancia.

Un equipo consolidado detrás de más de 17 ediciones

El crecimiento de Fashion Sunset también tiene una explicación detrás de escena. Después de más de 17 ediciones, el proyecto cuenta con un equipo consolidado que trabaja en cada uno de los detalles de las producciones.

Al frente se encuentra Leonel “Leo” Saleh, productor, conductor, influencer, comunicador y creador de Fashion Sunset, quien dirige integralmente el concepto del evento y participa en cada etapa, desde la elección del destino y la convocatoria artística hasta la producción, la conducción y el desarrollo de las experiencias.

Junto a él trabaja Ludmila Langelotti, a cargo de la producción general; Eliana Carrizo, en relaciones públicas y organización; Máximo Battaglia y Luz Cantoia, trabajando especialmente en backstage; y Clara Langelotti, al frente del área comercial.

Un equipo que fue creciendo edición tras edición y que hoy sostiene una producción en la que conviven diseñadores, modelos, celebrities, gastronomía, sponsors, música, prensa, backstage y cientos de invitados.

De Punta del Este y Miami a un verdadero Fashion Sunset World Tour

Con el paso de los años, Fashion Sunset dejó de ser únicamente un evento para convertirse en un concepto itinerante.

El ciclo ya realizó ediciones y producciones en Punta del Este, Miami, Bariloche, Salta, Montevideo, Buenos Aires y Santa Fe, llevando su identidad a escenarios completamente diferentes entre sí.

En cada destino conserva un mismo ADN: moda, lifestyle, celebrities, gastronomía, experiencias de marcas, música y entretenimiento, pero adaptando la producción a la personalidad de cada ciudad.

El proyecto continúa además ampliando su mapa con nuevas misiones y destinos internacionales y nacionales, con New York, Mendoza e Ibiza, entre otros puntos que forman parte de la expansión de Fashion Sunset.

Ese recorrido fue uno de los factores que pudo verse claramente en La Rinconada: parte del público llegó especialmente desde otras ciudades para acompañar a Leo y a su equipo, confirmando que el evento construyó una comunidad que sigue sus distintas producciones.

Polo, golf y una puesta inédita para Rosario

La jornada comenzó con el deporte como protagonista.

Las canchas de La Rinconada fueron escenario de un partido de polo, que abrió oficialmente la experiencia y dio paso posteriormente al After Polo. Mientras tanto, en otro sector de la estancia, el golf también formaba parte de la jornada.

La propuesta permitía que todo sucediera simultáneamente: mientras algunos invitados seguían la actividad deportiva, otros recorrían las experiencias gastronómicas, los espacios de marcas y los sectores especialmente ambientados.

El dress code inspirado en el universo Hamptons Country Club, con blanco, beige, nude, lino y colores tierra, terminó de construir una estética internacional que se integró perfectamente al paisaje.

Fashion, polo y golf compartiendo un mismo escenario y con más de mil asistentes hicieron de la jornada una propuesta de características poco habituales para Rosario.

Pampita, madrina y gran invitada especial

Uno de los grandes momentos de la tarde fue la llegada de Pampita, quien volvió a acompañar a Fashion Sunset en una edición especialmente importante para la marca.

Su relación con el proyecto excede ampliamente una participación puntual. La modelo y conductora lleva más de diez ediciones acompañando a Leo Saleh y a Fashion Sunset y se convirtió con el tiempo en la madrina del ciclo, formando parte de distintos destinos y de algunos de los momentos más relevantes de su crecimiento.

Por eso, su presencia en La Rinconada tuvo un significado especial. Pampita llegó como la gran invitada especial de la Polo & Golf Edition y rápidamente concentró todas las miradas. Compartió la jornada junto a Saleh, empresarios, diseñadores, figuras, modelos e invitados, además de convertirse en una de las personalidades más buscadas por las cámaras.

En una edición que representó un nuevo salto de escala para Fashion Sunset, su presencia también simbolizó la continuidad de una historia que fue creciendo a lo largo de más de diez encuentros compartidos.

Junto a Pampita también se destacaron Barby Franco, protagonista de la pasarela; Mario Guerci, quien acompañó a Leo Saleh en la conducción; y Verónica de la Canal, encargada del esperado gran cierre del fashion show.

Diez marcas en una gran pasarela

La moda fue uno de los ejes centrales del evento y reunió a diez propuestas en el desfile:

Diamons, Claudia Desing, Óptica Gallo, Asaback Joyas, Rebaño Rosa, Angies, María Castaño Joyas, Naca, Universo by Leo Saleh y Verónica de la Canal, quien tuvo a su cargo el gran cierre.

Los modelos de Cantaglia Models y Portfolio Group fueron los encargados de presentar las diferentes propuestas sobre una pasarela que tuvo al paisaje de La Rinconada como marco.

Barby Franco se sumó al fashion show y protagonizó uno de los momentos más fotografiados de la jornada.

El broche de oro llegó de la mano de Verónica de la Canal, quien llevó a la pasarela toda la teatralidad, sofisticación y personalidad que caracterizan a sus creaciones.

Universo by Leo Saleh y el show de Josmay

Dentro del desfile, Universo by Leo Saleh contó con una puesta especialmente diseñada para trascender el concepto tradicional de una pasada.

La propuesta combinó moda, música, performance y sensualidad y tuvo como protagonista al cantante emergente Josmay, quien se presentó junto a los modelos de Leo frente al multitudinario público de La Rinconada.

El show convirtió por unos minutos la pasarela en un verdadero escenario y funcionó como una de las intervenciones artísticas de la noche.

Para Josmay significó además la posibilidad de presentar su proyecto ante más de mil personas y compartir escena dentro de una de las producciones más importantes de esta edición.

La performance reafirmó una de las búsquedas de Fashion Sunset: que moda y entretenimiento convivan y que cada desfile pueda convertirse en un espectáculo.

Un line up para vivir Fashion Sunset desde el sunset hasta las 3 AM

La música acompañó cada transformación del evento.

Durante el cocktail y opening, DJ Ema Fabri estuvo a cargo de musicalizar la llegada de los invitados y las primeras horas del sunset, mientras comenzaban las experiencias gastronómicas y sociales.

Cuando llegó el momento del desfile, Tomás Caturla tomó el control de la música y acompañó las diez propuestas de la pasarela y los diferentes momentos del show.

En ese bloque se sumó la presentación en vivo de Josmay junto a Universo by Leo Saleh.

Y cuando terminó el fashion show, La Rinconada volvió a transformarse con el comienzo del After Party oficial.

El cierre quedó en manos de Jonathan Scilingo, quien llevó la música y la fiesta hasta las 3 de la mañana.

Así, el line up recorrió diferentes climas durante toda la experiencia: Ema Fabri en el opening y cocktail, Tomás Caturla durante el desfile, Josmay con su performance en vivo y Jonathan Scilingo en el after party.

Una experiencia gastronómica vip de primer nivel

La gastronomía fue otro de los grandes protagonistas y uno de los diferenciales de esta edición.

En el sector VIP, Sushiclub sorprendió con espectaculares barcos repletos de sushi, una puesta que se convirtió en una de las imágenes gastronómicas más llamativas de la jornada. La presencia de la firma llegó además acompañada por una novedad: muy pronto Sushiclub abrirá en Funes.

Al Fuego conquistó a los invitados con sus exquisitas carnes y preparaciones, mientras que Negre sumó una propuesta gourmet con ostras y platos especialmente seleccionados.

La experiencia se completó con los vinos exclusivos y espumantes de Borderio, que acompañaron el cocktail y los distintos momentos del evento.

El VIP se transformó así en una experiencia dentro de la propia experiencia: celebrities, invitados especiales y empresarios disfrutaron de diferentes propuestas gastronómicas en un entorno especialmente ambientado.

Food trucks, vinos, picadas y gastronomía alrededor del campo de polo

La propuesta gastronómica no se limitó al sector VIP.

En el sector del campo de polo se desplegaron numerosos food trucks y estaciones gastronómicas, generando un recorrido para los cientos de invitados que circulaban por la estancia.

Charmat trasladó parte de la experiencia de su restaurante a Fashion Sunset y deleitó al público con gastronomía y vinos.

También hubo propuestas de fiambres y picadas, además de los reconocidos sándwiches de Estadio.

Para el momento dulce, Al Volo presentó una gran mesa con diferentes opciones especialmente preparadas para la jornada.

La coctelería también tuvo un rol central. Heredero estuvo presente con sus tragos, acompañado por Speed, cervezas y una completa barra que continuó funcionando hasta el after party.

Decoración, flores, regalos y una producción pensada en cada detalle

La escala de la edición pudo verse también en la puesta general.

La decoración y el mobiliario de Litoral Eventos acompañaron la estética de los diferentes espacios y ayudaron a transformar La Rinconada para la ocasión.

Las flores de Florería González aportaron el toque natural y sofisticado a distintos sectores del predio, dialogando con el paisaje de la estancia.

Además, distintas empresas participaron con activaciones y regalos para los invitados, entre ellas Yellow, sumándose al universo de marcas que acompañaron la experiencia.

Desde las canchas de polo y golf hasta el VIP, la gastronomía, la pasarela, el backstage y finalmente la pista del after party, cada sector tuvo su propia identidad.

Más de mil personas y una jornada difícil de repetir

La Polo & Golf Edition fue transformándose a lo largo de las horas.

Comenzó con polo y golf, siguió con el cocktail durante el sunset, recibió a las figuras, dio paso a un desfile de diez marcas y al show de Josmay y terminó convertida en una fiesta multitudinaria hasta las 3 de la madrugada.

La presencia de más de mil asistentes, sumada a los invitados que llegaron desde otros puntos del país y desde Punta del Este, marcó una de las convocatorias más importantes de Fashion Sunset.

Después de más de 17 ediciones, el ciclo creado por Leo Saleh demuestra que logró construir algo que trasciende al desfile tradicional: una comunidad y un concepto que puede trasladarse a diferentes destinos y reinventarse en cada uno de ellos.

Con Leo Saleh y su equipo al frente, Pampita como madrina y gran invitada especial, Barby Franco, Mario Guerci, Verónica de la Canal, diez marcas en pasarela, el show de Josmay, un line up con Ema Fabri, Tomás Caturla y Jonathan Scilingo, polo, golf y una propuesta gastronómica de primer nivel, Fashion Sunset convirtió La Rinconada en el epicentro social de una jornada inigualable.

Tras su recorrido por Punta del Este, Miami, Bariloche, Salta, Montevideo, Buenos Aires y Santa Fe, y con nuevas misiones que continúan llevando el concepto hacia New York, Mendoza, Ibiza y otros destinos, el proyecto inicia una nueva etapa de expansión.

De Rosario al mundo: Fashion Sunset volvió a demostrar que un desfile puede convertirse en mucho más que moda. Y La Rinconada fue el escenario de una de esas noches que quedarán en la historia del evento.