Venado Tuerto fue sede del Torneo Nacional de Atletismo U18

El evento deportivo tuvo una amplia representación federal, con más de 400 atletas inscriptos provenientes de 23 provincias que competirán durante dos días

La competencia estuvo destinada a atletas nacidos entre 2009 y 2011, siendo además una de las principales competencias del calendario de la CADA para las categorías formativas.

Ante un colorido marco, la renovada pista “Profesora Yolanda Cantoni” del Parque Municipal General Belgrano de Venado Tuerto , fue escenario este domingo de la ceremonia de apertura del Torneo Nacional de Atletismo U18 , organizado en forma conjunta por la Federación Santafesina de Atletismo (FSA) y la Asociación Atlética Sur Santafesino (AASS), por delegación de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), con el acompañamiento del Gobierno de Venado Tuerto.

El evento deportivo tuvo una amplia representación federal, con más de 400 atletas inscriptos provenientes de 23 provincias que compitieron durante dos días. La competencia estuvo destinada a atletas nacidos entre 2009 y 2011, siendo además una de las principales competencias del calendario de la CADA para las categorías formativas.

Tras un desfile de las delegaciones de cada provincia con sus banderas, y en especial de una comitiva de la hermana República Oriental del Uruguay, se escucharon las palabras de bienvenida de las autoridades presentes.

En representación del intendente Leonel Chiarella lo hizo el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, quien entre otros conceptos manifestó: “Es un gusto ver a tantos jóvenes en este lugar que tanto pensamos y diseñamos hace mucho tiempo para nuestra ciudad, cuando empezamos a pensar en esta pista y en este entorno. Es un entorno recreativo pero también deportivo, donde tenemos esta pista y un playón, y donde nos rodea todo el deporte de nuestra ciudad”.

Argentina, pionera del atletismo menor

Por su parte, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, invitó a “disfrutar durante dos días de esta edición del campeonato nacional de la categoría U18, la antigua categoría de menores. Argentina fue el primer país en el mundo que tuvo una categoría de menores, ya que no existía ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países de Oriente. En nuestro país se realizó el primer campeonato sudamericano en Comodoro Rivadavia”, evocó.

Luego afirmó que “hoy tenemos la suerte de tener esta cantidad enorme de federaciones presentes. Espero que puedan disfrutar del evento y se lleven la mejor impresión, seguramente será así será, por el especial tratamiento que tiene la ciudad de Venado Tuerto con sus visitantes”.

Un torneo bien federal

También, se dirigió a los presentes el presidente de la Confederación Argentina de Atletismo, Daniel Sotto, quien recodó que “esta fiesta me tuvo como protagonista allá por el año 1981, hace 45 años. Aquí tuve la posibilidad de correr cuando era de tierra y hoy es un bello escenario que ojalá disfruten; espero tengan los buenos resultados que cada uno vino a buscar, o será en la próxima”.

Y completó subrayando que la U18 “es una categoría de desarrollo, de promoción, y por supuesto que está la expectativa puesta para que muchos de los que van a estar compitiendo en estas dos jornadas, hoy y mañana, logren sus objetivos. Tenemos una confederación que es bien federal y en distintos puntos del país estamos acompañando el desarrollo de eventos de estas características”.

Cabe agregar que participaron de la ceremonia de apertura la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal; el flamante director de Deportes, Nicolás Lorenzetti, y los concejales Carlos Jordán, Santiago Meardi, Gisela Poulliastrou y María Florencia Di Pizio.

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