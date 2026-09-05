Santa Fe avanza en la digitalización integral de la Justicia penal en Cañada de Gómez Equipos técnicos del Poder Judicial de Tucumán colaboraron en la ciudad para poner en marcha la Plataforma Alberdi, un nuevo sistema de gestión 5 de septiembre 2026 · 12:55hs

Foto: Poder Judicial de Santa Fe. El Poder Judicial avanza en la modernización de los trámites.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a través de su Coordinación General de Oficinas de Gestión Judicial (OGJ), consolido un nuevo avance en el plan de modernización tecnológica y reingeniería de procesos en la Justicia penal del Distrito 6 (Cañada de Gómez), mediante la puesta en marcha definitiva de la Plataforma Digital Alberdi.

En este contexto, la sede judicial local recibió la visita de una delegación oficial de funcionarios y técnicos informáticos del Poder Judicial de Tucumán. Este encuentro de trabajo se encuadra en un convenio de cooperación científica y tecnológica de carácter público e interinstitucional a costo cero para el erario provincial, lo que representa un modelo de eficiencia en la asignación de recursos estatales a través del intercambio directo de conocimiento.

Durante las jornadas de trabajo en el territorio, el equipo técnico de Tucumán, en coordinación con la Secretaría de Informática local, llevo a cabo tareas críticas de soporte de infraestructura y parametrización de sistemas. Asimismo, se desarrollaron intensivos talleres de capacitación práctica y simulación operativa destinados a los agentes internos de la OGJ, enfocados en el dominio de las herramientas troncales del ecosistema: el Sistema de Administración de Expedientes (SAE), la plataforma de agendamiento OGA Web y el portal del SAE para profesionales y actores externos (Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa y profesionales del foro).

Hitos de la transformación digital Con la plena operatividad del sistema en el Distrito Cañada de Gómez, se alcanzan objetivos estratégicos clave en el servicio de justicia:

Legajo único digital y despapelización: sustitución definitiva de los soportes físicos por expedientes digitales continuos, garantizando la despapelización y la agilidad procesal bajo el principio de "unidad de actuación".

Trazabilidad y transparencia: registro informático inalterable de cada petición, decreto y registro audiovisual de las audiencias, incrementando los estándares de seguridad jurídica.

Gobernanza de datos: optimización de la agenda judicial y distribución equilibrada de cargas de trabajo a partir de métricas objetivas y tableros de control en tiempo real.

Transferencia tecnológica activa: consolidación de un "equipo espejo" de soporte técnico local capacitado para sostener y auditar operativamente la plataforma. >> Leer más: El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Se terminó la impunidad" Esta iniciativa conjunta reafirma el compromiso del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe con la mejora continua, la innovación organizacional y la consolidación de una justicia penal accesible, transparente y eficiente de cara a toda la ciudadanía.