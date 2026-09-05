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El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

La Agencia Provincial de Seguridad Vial entregó la chapa identificatoria para vehículos antiguos al actual propietario del automóvil

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

5 de septiembre 2026 · 09:00hs
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La entrega de la patente Nº 134 se transformó así en mucho más que un trámite administrativo. A más de seis décadas de su fabricación

La entrega de la patente Nº 134 se transformó así en mucho más que un trámite administrativo. A más de seis décadas de su fabricación, el Thunderbird sigue despertando admiración y evocando una etapa significativa de la historia rosarina.
El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Un automóvil que recorrió las calles de Rosario conducido por uno de los intendentes más recordados de la ciudad sumó este martes un nuevo capítulo a su historia. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) entregó la patente Nº 134 del Registro Provincial de Autos Antiguos y de Colección a un Ford Thunderbird modelo 1959 que perteneció a Luis Cándido Carballo, jefe municipal rosarino durante tres períodos y una de las figuras políticas más influyentes del siglo pasado en la ciudad.

El acto se realizó en Rosario y reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de clubes de vehículos clásicos, además de familiares del exintendente y aficionados al automovilismo histórico. La entrega de la chapa especial al actual propietario del vehículo, Juan Carlos Álvarez, significó no solo la habilitación formal para circular por rutas provinciales en el marco de la ley provincial 13542, sino también un reconocimiento al valor patrimonial de una pieza estrechamente vinculada con la historia local.

Registro histórico

El Thunderbird, uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz estadounidense de fines de los ‘50, se conserva en excelente estado y mantiene las características que lo convierten en una pieza codiciada para coleccionistas. Sin embargo, en Rosario su relevancia excede lo mecánico. Durante años fue el vehículo particular de Carballo, dirigente que ocupó la Intendencia en tres oportunidades y cuyo nombre quedó asociado al crecimiento urbano y a la expansión de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX.

La ceremonia estuvo encabezada por autoridades de la APSV junto con representantes municipales. Participaron el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale; la concejala Carolina Labayru; el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; y los directores del organismo Roberto Bruera y Sebastián Kelman.

Resguardo del patrimonio provincial

La normativa provincial establece un régimen especial para vehículos antiguos y de colección, permitiendo su identificación mediante patentes específicas y regulando las condiciones en las que pueden circular. El objetivo es compatibilizar la preservación de unidades históricas con las exigencias de seguridad vial vigentes.

Desde la APSV destacaron que el registro constituye una herramienta para resguardar un patrimonio automovilístico santafesina. Además, permite que automóviles de valor histórico puedan participar de exposiciones, encuentros y actividades vinculadas al coleccionismo bajo condiciones reguladas.

El auto de Cándido Carballo

El momento más emotivo de la jornada llegó con el reconocimiento al vínculo entre el vehículo y el exintendente rosarino. La historia del automóvil sigue viva gracias al trabajo de conservación realizado por su actual propietario.

“Lo importante es lo que significa esta patente y lo que representa el auto por sus orígenes. Es un vehículo muy importante”, expresó Álvarez durante el encuentro.

Entre los asistentes estuvo Eugenia Celina Casola Carballo, nieta del exintendente rosarino. Según comentó durante el acto, tomó conocimiento de la iniciativa a partir de una publicación de La Capital, lo que le permitió sumarse al reconocimiento realizado al histórico vehículo familiar.

Casola Carballo destacó el valor afectivo que el automóvil conserva para la familia. “Hoy el auto que manejaba mi abuelo en su gestión como intendente, sigue preservado gracias al compromiso de quienes lo cuidaron todos estos años. Estoy orgullosa y muy agradecida a la gente que se comprometió a conservarlo”, señaló.

La entrega de la patente Nº 134 se transformó así en mucho más que un trámite administrativo. A más de seis décadas de su fabricación, el Thunderbird sigue despertando admiración y evocando una etapa significativa de la historia rosarina.

>>Leer más: El histórico Thunderbird del ex intendente Luis Cándido Carballo recibirá su patente provincial

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