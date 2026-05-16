Villa Gobernador Gálvez contará con un nuevo sistema de bicicletas públicas

Por unanimidad el Concejo Municipal aprobó el proyecto para impulsar un cambio en la movilidad urbana de la ciudad

El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez aprobó el proyecto para implementar el “Sistema de Bicicletas Públicas”, una iniciativa impulsada por el concejal Nicolás Ramírez, del bloque Movimiento Evita, junto a la unificación de otra propuesta de la concejala Liliana Sequeira. La iniciativa fue tratada en el recinto este jueves y apunta a instalar en la agenda pública el debate sobre la movilidad urbana en la ciudad.

Tras la aprobación, Ramírez destacó el alcance de la propuesta y aseguró que representa una oportunidad para pensar nuevas formas de circulación dentro de la ciudad.

“Esto es repensar la movilidad en nuestra ciudad y se puede hacer. Otras localidades más complejas que la nuestra lo hicieron. Lo que hoy se aprobó es la llave para cambiar la idiosincrasia de nuestra movilidad”, expresó el edil autor del proyecto.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa forma parte de una mirada a largo plazo sobre el crecimiento urbano y señaló: “Cuando nos permitimos soñar una ciudad, vemos estas cosas lindas que son posibles. Algunos dirán que hay otras prioridades, y sí, también las hay y también las planteamos. Pero esto es repensar la movilidad en Villa Gobernador Gálvez”.

Según explicó, el programa busca implementar un sistema de bicicletas públicas mediante herramientas tecnológicas y modelos de gestión ya utilizados en otras ciudades.

“Es un programa que busca crear un sistema de bicicletas públicas, con herramientas técnicas y tecnología que hoy brindan empresas privadas, pero que permiten mejorar mucho la movilidad no motorizada, que es lo que necesitamos hoy”, indicó.

Además, remarcó que la iniciativa podría tener impacto en uno de los problemas cotidianos de la ciudad: el tránsito en horarios pico.

Bicicletas Públicas para agilizar el tránsito

“Vemos que, en horarios pico, la ciudad está muy cargada y desbordada de vehículos, y creo que esto permitirá a la gente llegar de una manera más rápida y económica a distintos puntos de la ciudad. Además, ayudará a descomprimir el tránsito en horarios donde todos vemos esa problemática”, agregó.

Ramírez explicó también que la ordenanza contempla distintos aspectos técnicos y operativos del sistema. Entre ellos, mencionó que se prevé la utilización de bicicletas antivandálicas y un mecanismo de financiamiento basado en sponsoreo local, permitiendo que empresas exhiban sus marcas para contribuir al sostenimiento económico del programa.

“También establece responsabilidades para el cuidado de las unidades. Es una ordenanza completa y viene a traer una solución de movilidad rápida para la ciudad”, sostuvo.

Sistema con desarrollo en etapas

El concejal explicó que la implementación podría desarrollarse en etapas, incluyendo instancias de estudio y reglamentación, y destacó la importancia del Observatorio de la Movilidad como herramienta de consulta y planificación.

Finalmente, remarcó que la propuesta busca conectar distintos sectores de la ciudad, especialmente aquellos barrios que hoy cuentan con menos alternativas de transporte.

“Esto es la llave para romper el techo. Lo podemos tener; otras ciudades lo implementaron. Es repensar nuestra movilidad y acercar a los barrios que hoy no cuentan con colectivos. Une puntos de servicios dentro de la ciudad, activa el comercio y vamos a comenzar a tener otra idiosincrasia como ciudad”, expresó.

Además, indicó que el próximo miércoles 20 de mayo se realizará una presentación técnica del Sistema de Bicicletas Públicas en el Concejo, ubicado en Piazza 765, a las 10:30, e invitó a la comunidad a participar.

“Queremos mostrar la charla técnica. Se hizo en ciudades más complejas que Villa Gobernador Gálvez y se puede hacer”, concluyó el edil.

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