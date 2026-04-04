El mal clima obligó a cambiar de lugar el acto de Malvinas en Villa Gobernador Gálvez

La Casa de la Cultura reemplazó a la plaza “Héroes de Malvinas” como epicentro de la conmemoración por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

Durante todo el mes, desde el municipio impulsarán actividades "malvinizantes" para reforzar el sentido de pertenencia sobre las islas en toda la población.

Por cuestiones climáticas, el acto programado para desarrollarse el jueves por la mañana en la plaza “Héroes de Malvinas” de Villa Gobernador Gálvez se llevó adelante en la Casa de la Cultura y contó con la presencia de exsoldados combatientes donde además se dio especial mención a José María Torres, excombatiente de la ciudad fallecido días atrás.

El intendente Alberto Ricci lideró el acto por el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” . En la eventualidad estuvieron presentes exsoldados combatientes, la banda infanto-juvenil Martín Miguel de Güemes, el taller municipal de Lengua de señas, el Ballet Municipal, autoridades y vecinos.

“Desde aquel 1982, cada 2 de abril nos interpela y nos obliga a ejercitar la memoria para no repetir los errores del pasado. Pero también son días en los que el pecho se nos hincha de orgullo por nuestros exsoldados combatientes , quienes son una verdadera muestra de amor por la celeste y blanca”, inició Ricci en su alocución.

Al mismo tiempo, el intendente manifestó: “Hoy, ese sentimiento de gratitud se mezcla con el dolor de las ausencias recientes. Queremos rendir un sentido homenaje y despedir con profundo respeto a José María Torres, ex soldado combatiente de nuestra ciudad que nos ha dejado en estos últimos días, y quien también era trabajador municipal. Su partida nos recuerda que el compromiso por honrarlos no puede esperar; debemos reconocer su valentía hoy y siempre”.

En ese sentido, Ricci también hizo mención a Alberto Marcelino Aguirre, soldado de nuestra ciudad fallecido en combate.

Ratificar la pertenencia de Malvinas

“Ratificar nuestra pertenencia sobre las islas es entender que Malvinas es una política de Estado que trasciende cualquier color político. Debemos seguir gritando al mundo, con la fuerza de la razón y el derecho internacional, que la vía del diálogo es el único camino, pero que nuestra determinación es inquebrantable”, cerró el jefe municipal.

Durante todo el mes, la ciudad desarrollará una agenda de actividades “malvinizantes” destinadas a reforzar el sentido de pertenencia en toda la población.

Otros homenajes

En todo el territorio provincial la fecha no pasó desapercibida y con diferentes modalidades y manifestaciones, el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, no faltó en ninguna localidad.

Más allá de los actos oficiales que tuvieron lugar en pueblos y ciudades, los establecimientos escolares también fueron lugares de reflexión sobre lo que fue la guerra del Atlántoco Sur y las consecuencias que tras cuatro décadas aún son una herida abierta en todo el pueblo argentino.

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