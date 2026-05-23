La provincia busca consensos para mejorar los accesos a los puertos

El gobierno de Santa Fe propuso la creación de un fideicomiso con administración mixta para financiar obras y mantenimiento en el circuito portuario

El gobierno provincial avanzó en la búsqueda de acuerdos con los distintos sectores vinculados a la producción y la logística para encarar una solución de fondo a las rutas de acceso a los puertos del Gran Rosario , un reclamo que se arrastra desde hace décadas.

La propuesta oficial es la conformación de un fideicomiso administrado por todos los actores involucrados. “Se trata de un sistema transparente e innovador. El gobierno no va a cobrar un peso de esto , porque todo se destinará a mejorar la infraestructura vial a los puertos , que es estratégico para bajar costos de la producción”, señalaron.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una reunión con representantes de entidades agroexportadoras, transportistas y la Bolsa de Comercio de Rosario. El objetivo fue alcanzar el “consenso de todas las áreas y sectores para resolver un problema de 30 años”, remarcó el mandatario, quien insistió en que la solución debe construirse “por consenso, no a los apurones y sin las conversaciones que se necesitan”.

Durante el encuentro se abordó un diagnóstico sobre el estado de las trazas que conectan con el circuito portuario y las alternativas para su mejora. En ese marco, el Ejecutivo provincial remarcó que ya lleva invertidos más de 200 millones de dólares en los 29 meses de gestión, con la intención de alcanzar unos 450 millones mediante recursos propios y financiamiento.

Acceso a los puertos (2)

Pullaro sostuvo que “la Nación debería solventar esto, pero lamentablemente los gobiernos pasan, las inversiones no se llevan adelante y el problema lo tenemos todos: los gobiernos provinciales y municipales, las bolsas de comercio, las asociaciones que representan a los sectores del campo, las agroexportadoras y los transportistas”.

“El Estado nacional dejó desamparada a la provincia y a esta zona; y Santa Fe hace una inversión muy grande, que no le corresponde, pero afrontamos para resolver esta problemática porque por acá sale más del 70% de la producción agrícola”, agregó.

En ese sentido, también se puso el foco en que, si bien la Nación recauda fondos vinculados al sistema vial y al consumo de combustibles, esos recursos no retornan en obras para la infraestructura estratégica del complejo portuario.

El gobernador indicó que la propuesta apunta a establecer un mecanismo que permita ejecutar las obras necesarias con acuerdos previos entre todos los sectores. “En esta idea, la provincia no cobra ningún centavo ni lo administra, sino que se arma un fideicomiso que determina las obras necesarias, acordadas entre todos”, explicó.

“Queremos consensuar este proyecto porque creemos que la mejor alternativa es armar un sistema que administre los recursos de manera acordada y pactada por todos, donde la provincia sería una pata más de las que participan”, concluyó.

Intervenciones en marcha

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, repasó las intervenciones en marcha y las previstas. Precisó que ya se ejecutaron trabajos por 284 millones de dólares en siete obras viales en la zona portuaria, entre ellas el Camino de la Cremería (ruta 25-S) y el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

A la vez, indicó que se proyecta un conjunto de obras adicionales que llevarán la inversión total a más de 450 millones de dólares entre 2024 y 2027. “Tenemos que tomar una decisión: seguimos en la misma situación lamentable o pasamos a un esquema de mantenimiento y obras, como en cualquier complejo portuario del mundo”, planteó.

El funcionario remarcó que el sistema de accesos involucra 516 kilómetros entre rutas provinciales, nacionales y tramos urbanos, y que el principal déficit es la falta de coordinación. “Hace 30 años que no hay coordinación: ordenemos esto y hagamos un único circuito de ingreso a puertos”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que el fideicomiso propuesto apunta a un abordaje integral desde el punto de vista logístico. Señaló que se busca unificar el mecanismo de obtención de recursos, con un instrumento no estatal y de administración mixta.

Un destino específico

“Los recursos no entran al Estado provincial, tienen un destino específico: mantenimiento y mejora de este circuito. Hay dos garantías: la intangibilidad de los fondos y que las decisiones quedan en manos de los actores involucrados”, indicó.

Del encuentro participaron autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario y representantes de entidades de la producción, entre ellas CRA, Carsfe, FAA, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina. También estuvieron presentes organizaciones de la comercialización, como ACA, AFA, la Federación de Acopiadores, el Centro de Corredores y la Sociedad Gremial de Acopiadores. Participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y los secretarios de Cooperación, Cristian Cunha, y de Comunicación Social, Luis Persello.

Como cierre del encuentro, desde la provincia remarcaron la necesidad de sostener el diálogo entre todos los actores a través de la ronde reuniones iniciada para poder avanzar en una solución concreta y duradera.

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