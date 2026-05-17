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El tiempo en Rosario: arranca una semana fría con 0 grados en la mañana del lunes

Las mínimas muy bajas se mantendrían al menos hasta el viernes y empezarían a repuntar levemente el fin de semana

17 de mayo 2026 · 23:31hs
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El tiempo en Rosario: arranca una semana fría con 0 grados en la mañana del lunes

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 18 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 16º y una mínima de 0º, en una semana que arranca con varios días de mucho frío.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sur cambiando al norte, una temperatura de 5º y cielo algo nublado, mientras que a la mañana estaría despejado y con los termómetros marcando 0º. A la tarde continuaría despejado, con una máxima de 16º bajando a 7º en la noche.

El martes estaría despejado, con un leve ascenso en la máxima para llegar a 18º y un descenso en la mínima, que bajaría a un grado bajo cero.

El miércoles tendría temperaturas entre 17º y 3º, con cielo ligeramente nublado.

Para el jueves anticipan bastantes nubes, una máxima de apenas 14º y una mínima que rondaría los 2º.

El viernes estaría parcialmente nublado y continuaría el frío, con 15º de máxima y 2º de mínima.

El sábado empezaría una recuperación: si bien la máxima no superaría los 16º, la mínima subiría hasta los 6º. El cielo estaría parcialmente nublado.

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