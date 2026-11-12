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Comenzó la quinta edición de la Feria del Libro de Roldán

Con entrada libre y gratuita, más de 20 stands y propuestas para todas las edades, el SUM del Paseo de la Estación recibe hasta el sábado 14, a los visitantes en el marco de los 160 años de la ciudad

12 de noviembre 2026 · 12:42hs
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La programación incluye narración de cuentos en vivo con Patricia San Juan y las Abuelas Cuentacuentos

La programación incluye narración de cuentos en vivo con Patricia San Juan y las Abuelas Cuentacuentos, el espectáculo “Sembrando cuentos”, de Cuchara Clown, y presentaciones de María Teresa Barrios, Sandra Dellara y Carolina Kesuani.
Comenzó la quinta edición de la Feria del Libro de Roldán

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Comenzó la quinta edición de la Feria del Libro de Roldán

Comenzó la quinta edición de la Feria del Libro de Roldán

Con la bienvenida y las palabras de apertura a cargo del intendente Daniel Escalante, comenzó este jueves 12 la quinta edición de la Feria del Libro de Roldán, que se desarrollará hasta el sábado 14 de noviembre en el SUM del Paseo de la Estación, bajo el lema “Roldán: capítulo 160”, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la ciudad.

La feria invita a vecinos y visitantes de la región a reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local, con entrada libre y abierta a todo público. Jueves y viernes se podrá visitar de 9 a 19 horas, y el sábado, en la jornada de cierre, de 14 a 20 horas.

Apertura de la Feria del Libro

Durante la apertura, Escalante destacó: "Es un orgullo inaugurar esta quinta edición de la Feria del Libro, un evento que comenzó con nuestra gestión y se instaló como parte de la identidad cultural de Roldán, un evento que año a año los roldanenses esperan".

Por su parte, la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, destacó que la feria "es una oportunidad para encontrarnos con la lectura, con nuestra historia y con los vecinos y vecinas que construyen cada día la cultura de Roldán".

El predio reúne más de 20 stands con libros de diferentes temáticas a la venta y un espacio de juegos. La Biblioteca Marta Enríquez está a cargo del stand “Suelta de Libros”, donde cada visitante puede llevarse de manera gratuita el libro que le interesa, y el Jardín Huellitas propone un espacio de lectura infantil para los más chiquitos.

Los 160 años de Roldán

También se puede visitar la muestra por los 160 años de Roldán en la Sala Italia, junto con las producciones realizadas durante el año por las escuelas, N° 1399, Pedro Durst, Juan XXIII, EESO N° 730, EET N° 643, y la San José Obrero.

El jueves, la programación incluye narración de cuentos en vivo con Patricia San Juan y las Abuelas Cuentacuentos, el espectáculo “Sembrando cuentos”, de Cuchara Clown, y presentaciones de María Teresa Barrios, Sandra Dellara y Carolina Kesuani. La jornada cerrará con la presentación musical del Ensamble Taki Wasi.

El viernes habrá presentaciones de autores locales y de la región, narración de cuentos, un radioteatro en vivo de Aprecod y un espectáculo de danza folclórica del Ballet Municipal Reflejos de Luna. El sábado, la feria cerrará con las presentaciones de Adrián Abonizio y otros autores, la entrega de premios del concurso literario “160 años en 160 relatos” y la actuación del Coro Municipal.

La invitación sigue abierta a vecinos, instituciones educativas y familias para ser parte de esta celebración y escribir una nueva página en la memoria de Roldán.

>>Leer más: Roldán: de una ciudad que creció sin planificación a una gestión que busca ordenar su futuro

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