El carnaval a puro ritmo y espuma se adueñó el sábado de Granadero Baigorria El pasado fin de semana la ciudad transformó al Parque Sur en un lugar de color, encuentro y diversión 25 de febrero 2026 · 10:10hs

La ciudad de Granadero Baigorria se convirtió el sábado último en un verdadero corsódromo. En un marco de alegría familiar y aprovechando la calidez de la noche, los vecinos se volcaron al Parque Sur para celebrar un carnaval que tuvo de todo: movimiento, frescura y tradición.

La jornada organizada por la Municipalidad de Granadero Baigorria arrancó con la energía bien arriba de la mano de una clase abierta de Zumba. Bajo el sol del atardecer, cientos de personas se sumaron al ritmo de los hits del momento. Lo que empezó como una entrada en calor terminó siendo una marea de gente bailando en sincronía, demostrando que en Baigorria el carnaval se siente, pero sobre todo, se baila.

Baigorria-carnaval2 Un sábado diferente Con la llegada de la noche, el ambiente se llenó de espuma. Los más chicos (y no tan chicos) protagonizaron el momento más divertido. Entre nubes blancas y risas, la "batalla" de espuma refrescó la noche y creó postales inolvidables de pura diversión compartida.

Baigorria-carnaval1 Carnaval a puro ritmo El broche de oro lo puso la llegada de la comparsa. El sonido de los tambores y el brillo de los trajes anunciaron su paso, contagiando el espíritu del Rey Momo a cada asistente. Con su baile y su ritmo frenético, la agrupación local recordó por qué el carnaval sigue siendo la fiesta popular por excelencia.

Baigorria-carnaval3 La noche cerró con música, un ambiente impecable y la satisfacción de haber recuperado, una vez más, el espacio público para el encuentro y la celebración colectiva.