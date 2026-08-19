Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará el pasaje a cuartos en San Pablo, tras empatar sin goles en la ida ante el Timao. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 19 de agosto 2026 · 10:36hs

Corinthians recibirá a Rosario Central por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores.

Rosario Central visitará a Corinthians de Brasil en el estadio Neo Química Arena de San Pablo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Timao y el Canalla de este jueves por la noche.

A qué hora juegan Corinthians vs. Central El partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Corinthians y Central será este jueves 20 de agosto, desde las 21.30, en el Neo Química Arena con el arbitraje principal del venezolano Alexis Herrera, mientras que su compatriota Nicolás Gallo estará en el VAR.

Dónde ver Corinthians vs. Central La transmisión del encuentro entre el Timao y el Canalla será a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Central y Corinthians empataron 0 a 0 en el duelo de ida de los octavos de la Copa Libertadores. Celina Mutti Lovera / La Capital >> Leer más: Central: el Consulado difundió recomendaciones para los hinchas que viajen a Brasil

Posibles formaciones de Corinthians y Central Corinthians: El entrenador Fernando Diniz no dio indicios del once titular del Timao. Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.