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El fuerte comunicado de Chiqui Tapia contra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026

El presidente de la AFA defendió a los jugadores tras las acusaciones por la derrota ante España y reclamó disculpas de quienes los cuestionaron

19 de agosto 2026 · 11:05hs
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El contundente posteo de Chiqui Tapia a un mes de la final del Mundila 2026 en Nueva York

El contundente posteo de Chiqui Tapia a un mes de la final del Mundila 2026 en Nueva York

A un mes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, publicó este miércoles una extensa carta en sus redes sociales. Así defendió a los jugadores de la selección argentina y cuestionó las acusaciones que surgieron después de la derrota.

El dirigente apuntó contra quienes instalaron diferentes teorías conspirativas sobre el desempeño de los futbolistas argentinos en el partido que terminó con triunfo 1-0 de los europeos en el tiempo suplementario.

"Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta selección se había entregado", escribió el titular de la AFA al comienzo de su publicación.

Chiqui Tapia reclamó disculpas por las acusaciones contra los jugadores

Tapia cuestionó la actitud de quienes difundieron las acusaciones: "Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: 'Nos equivocamos'. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo".

En este sentido, agregó: "Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada". En otro tramo de la carta, Tapia defendió el desempeño de los integrantes de la selección argentina y cuestionó a quienes los pusieron bajo sospecha.

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"Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones", afirmó.

Luego, lanzó una de las frases más contundentes de su mensaje: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve. No se vuelve a poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado".

Tapia también reclamó explicaciones a quienes difundieron las versiones sobre el supuesto bajo rendimiento de los futbolistas: "Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación".

El dirigente sumó: "No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada".

Sumado a ello, continuó su comunicado: "Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas".

Sobre el final de su publicación, el presidente de la AFA elevó el tono de la crítica: "¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad? ¿Cómo les enseñan que hay valores que deben defenderse, si cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo eligieron mentir, señalar y esconderse?".

Tapia insistió en que los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores mantienen la frente en alto pese a las críticas. "Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa", sostuvo.

El titular de la AFA cerró su mensaje con una defensa a los futbolistas: "Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie". Y concluyó: "Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí".

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