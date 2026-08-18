Granadero Baigorria realizará una jornada de capacitación sobre acciones ante fenómenos climáticos extremos

La actividad se desarrollará este jueves en la Estación Esperanza. Está dirigida a instituciones y vecinos interesados en conocer medidas de prevención, preparación y respuesta frente a tormentas, anegamientos e inundaciones

La jornada busca brindar herramientas para actuar ante tormentas, anegamientos e inundaciones que afecten a la ciudad.

Este jueves se llevará adelante en Granadero Baigorria una jornada de prevención y preparación frente a eventos climáticos destinada a brindar herramientas para actuar ante tormentas, lluvias intensas, anegamientos e inundaciones.

La actividad, organizada por la Municipalidad, se realizará a las 18.30 en la Estación Esperanza , ubicada en avenida San Martín 74, bajo el lema "Conocer, prevenir, actuar". La propuesta apunta a capacitar a vecinos e instituciones sobre las medidas que pueden adoptarse antes, durante y después de un fenómeno climático severo.

Durante el encuentro se abordarán distintos aspectos vinculados con la gestión del riesgo. Entre ellos, las estrategias de prevención y preparación para reducir posibles daños, el análisis del riesgo hídrico en zonas ribereñas y sectores vulnerables, y los protocolos de emergencia para una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Además, se brindará información sobre los sistemas de alerta y los canales de comunicación disponibles junto a Defensa Civil, así como herramientas destinadas al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de escuelas, clubes, centros de salud y otras instituciones de la ciudad.

La jornada también incluirá contenidos relacionados con la importancia del cuidado ambiental como una de las acciones que contribuyen a disminuir los riesgos asociados a los eventos climáticos.

La convocatoria está abierta a representantes de establecimientos educativos, vecinales, entidades deportivas, centros de salud, organizaciones sociales, instituciones intermedias y a la comunidad en general.

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