La Capital | La Región | Tierra

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

El municipio sorteó 60 terrenos del barrio Mi Tierra Mi Casa entre una demanda que en la primera semana de inscripción superó los mil aspirantes

20 de junio 2026 · 12:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El intendente Alberto Ricci había señalado al momento de abrir el registro que los fondos obtenidos por la venta de estos 60 terrenos serán destinados a la compra de un predio de mayores dimensiones.

El intendente Alberto Ricci había señalado al momento de abrir el registro que los fondos obtenidos por la venta de estos 60 terrenos serán destinados a la compra de un predio de mayores dimensiones.

Villa Gobernador Gálvez dio un nuevo paso frente a una de las demandas más sensibles de las ciudades del Gran Rosario: el acceso al suelo urbano para familias sin vivienda propia. Este jueves se realizó el sorteo de 60 lotes ubicados en el barrio Mi Tierra Mi Casa, en un procedimiento a cargo de la Lotería de Santa Fe y transmitido en vivo por canales oficiales.

El acto permitió establecer un orden de adjudicación para 60 titulares y una nómina de 100 suplentes, que entrarán en juego en caso de renuncias, rechazos o incumplimientos de las condiciones previstas. Más que una instancia que cierre el proceso, el sorteo abre ahora una etapa clave, centrada en la aceptación formal y la revisión de la documentación.

Según detallaron desde la Municipalidad de Villa G. Gálvez, las personas favorecidas recibirán en las próximas horas la notificación en el correo electrónico declarado al momento de la inscripción. A partir de esa comunicación, cada adjudicatario tendrá un plazo de 15 días corridos para manifestar su aceptación del lote asignado. Recién después de ese paso se avanzará con el análisis de los requisitos exigidos por la normativa municipal y por los lineamientos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Ese control resulta central. El programa está orientado a vecinos que necesitan acceder a tierra para vivienda familiar y, en ese marco, fija condiciones específicas. Entre ellas, ser mayor de 18 años, residir o trabajar en la ciudad desde hace al menos dos años, no ser propietario de una vivienda ni haber sido beneficiario de sorteos anteriores, no contar con determinados bienes de alto valor y poder acreditar ingresos. En el caso de trabajadores independientes, monotributistas o autónomos, se exige además declarar el promedio mensual de facturación de los últimos seis meses.

La adjudicación definitiva quedará supeditada a dos condiciones: la aceptación del terreno y el cumplimiento de la documentación requerida. Si el titular rechaza el lote o no acredita las exigencias, la vacante será ofrecida al primer suplente según el orden surgido del sorteo. Si ese suplente tampoco cumple o decide no aceptar, se continuará con el siguiente hasta completar las 60 parcelas disponibles.

Los terrenos están ubicados en el barrio Mi Tierra Mi Casa, en un sector delimitado por las calles Monte Hermoso, Caseros, Alta Gracia y pasaje Cerrito. Tienen superficies de entre 123 y 183 metros cuadrados y cuentan con servicios básicos como energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, desagües y calles consolidadas. Se trata de suelo ya integrado a la trama urbana, con condiciones para iniciar proyectos de vivienda.

El valor fijado para la venta es de 30 unidades tributarias municipales por metro cuadrado. Al momento de abrirse el registro, en marzo pasado, cada UTM tenía un valor de 3.000 pesos, aunque el monto queda sujeto a las actualizaciones de la ordenanza tributaria. La modalidad de pago es de contado, una condición que también explica la evaluación posterior de los postulantes y de su capacidad para afrontar la operación.

El registro de interesados se abrió el 9 de marzo por un plazo de 30 días hábiles y estuvo dirigido a mayores de edad que pudieran acreditar residencia o actividad laboral en Villa Gobernador Gálvez durante al menos dos años. La inscripción se realizó a través de la plataforma digital municipal y el trámite fue gratuito.

Problema habitacional

El sorteo dejó también en evidencia la magnitud de la demanda. En la primera semana de inscripción ya se habían iniciado más de mil trámites, una cifra que supera ampliamente la cantidad de parcelas disponibles. Esa brecha forma parte del trasfondo de la noticia: el problema habitacional no se limita al acceso a una vivienda terminada, sino que muchas veces comienza con la dificultad de comprar tierra formal, con servicios y documentación en regla.

En ciudades del área metropolitana, donde la expansión urbana convive con un acceso cada vez más complejo al mercado formal del suelo, los programas de lotes con destino a vivienda familiar aparecen como una instancia intermedia. No resuelven por sí solos el déficit habitacional, pero pueden abrir una posibilidad para que familias con ingresos demostrables y sin propiedad previa avancen en un proceso de construcción progresiva.

Fondos rotativos

El intendente Alberto Ricci había señalado al momento de abrir el registro que los fondos obtenidos por la venta de estos 60 terrenos serán destinados a la compra de un predio de mayores dimensiones, con la expectativa de generar entre 200 y 250 nuevos lotes. De ese modo, el municipio apunta a sostener una rueda de financiamiento que permita ampliar la disponibilidad de tierra urbanizada.

La propuesta no está exenta de límites. La modalidad de pago puede dejar afuera a familias que, aun teniendo la necesidad habitacional, no cuentan con ahorros suficientes. Aun así, la disponibilidad de lotes con servicios, con valores definidos por el municipio y adjudicados mediante sorteo público, ofrece una alternativa en un contexto en el que el precio de la tierra urbana suele convertirse en la primera barrera para proyectar una vivienda propia.

La nómina de titulares y suplentes fue publicada por la Municipalidad y puede consultarse a través de los canales institucionales. Además, quienes necesiten realizar consultas pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana por WhatsApp al 341-7388888, por teléfono al 4988888 o acercarse a la Oficina de Vivienda, de lunes a viernes de 7 a 13.

>>Leer más: Junio violeta: Villa Gobernador Gálvez planificó actividades en el marco de un nuevo aniversario de "Ni una menos"

Noticias relacionadas
La formación estará a cargo de Carlos Vignales, director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (Sección Santa Fe), reconocido referente en la capacitación de entrenadores y formadores de la disciplina. 

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Con el objetivo de garantizar mejores servicios, espacios públicos de calidad, viviendas seguras y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes del barrio, el gobierno de Santa Fe lleva adelante una intervención integral en Remanso Valerio, en articulación con la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Inauguraron la puesta en valor de la plaza Cristo de las Redes en el barrio Remanso Valerio de Baigorria

Tras difundirse las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Chiarella cuestionó con dureza la conducta del motociclista y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de maniobras pueden generar. 

Solicitan una sanción ejemplar para motociclista temerario de Venado Tuerto

La expansión demográfica de Roldán obligó a dar respuestas rápidas a la demanda educativa.

Roldán apuesta a la educación, la obra pública y nuevos desarrollos urbanos

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Lo último

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Ovación
Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento