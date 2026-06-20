La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

El municipio sorteó 60 terrenos del barrio Mi Tierra Mi Casa entre una demanda que en la primera semana de inscripción superó los mil aspirantes

El intendente Alberto Ricci había señalado al momento de abrir el registro que los fondos obtenidos por la venta de estos 60 terrenos serán destinados a la compra de un predio de mayores dimensiones.

Villa Gobernador Gálvez dio un nuevo paso frente a una de las demandas más sensibles de las ciudades del Gran Rosario: el acceso al suelo urbano para familias sin vivienda propia. Este jueves se realizó el sorteo de 60 lotes ubicados en el barrio Mi Tierra Mi Casa , en un procedimiento a cargo de la Lotería de Santa Fe y transmitido en vivo por canales oficiales.

El acto permitió establecer un orden de adjudicación para 60 titulares y una nómina de 100 suplentes , que entrarán en juego en caso de renuncias, rechazos o incumplimientos de las condiciones previstas. Más que una instancia que cierre el proceso, el sorteo abre ahora una etapa clave, centrada en la aceptación formal y la revisión de la documentación.

Según detallaron desde la Municipalidad de Villa G. Gálvez, las personas favorecidas recibirán en las próximas horas la notificación en el correo electrónico declarado al momento de la inscripción. A partir de esa comunicación, cada adjudicatario tendrá un plazo de 15 días corridos para manifestar su aceptación del lote asignado. Recién después de ese paso se avanzará con el análisis de los requisitos exigidos por la normativa municipal y por los lineamientos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Ese control resulta central. El programa está orientado a vecinos que necesitan acceder a tierra para vivienda familiar y, en ese marco, fija condiciones específicas. Entre ellas, ser mayor de 18 años, residir o trabajar en la ciudad desde hace al menos dos años, no ser propietario de una vivienda ni haber sido beneficiario de sorteos anteriores, no contar con determinados bienes de alto valor y poder acreditar ingresos. En el caso de trabajadores independientes, monotributistas o autónomos, se exige además declarar el promedio mensual de facturación de los últimos seis meses.

La adjudicación definitiva quedará supeditada a dos condiciones: la aceptación del terreno y el cumplimiento de la documentación requerida. Si el titular rechaza el lote o no acredita las exigencias, la vacante será ofrecida al primer suplente según el orden surgido del sorteo. Si ese suplente tampoco cumple o decide no aceptar, se continuará con el siguiente hasta completar las 60 parcelas disponibles.

Los terrenos están ubicados en el barrio Mi Tierra Mi Casa, en un sector delimitado por las calles Monte Hermoso, Caseros, Alta Gracia y pasaje Cerrito. Tienen superficies de entre 123 y 183 metros cuadrados y cuentan con servicios básicos como energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, desagües y calles consolidadas. Se trata de suelo ya integrado a la trama urbana, con condiciones para iniciar proyectos de vivienda.

El valor fijado para la venta es de 30 unidades tributarias municipales por metro cuadrado. Al momento de abrirse el registro, en marzo pasado, cada UTM tenía un valor de 3.000 pesos, aunque el monto queda sujeto a las actualizaciones de la ordenanza tributaria. La modalidad de pago es de contado, una condición que también explica la evaluación posterior de los postulantes y de su capacidad para afrontar la operación.

El registro de interesados se abrió el 9 de marzo por un plazo de 30 días hábiles y estuvo dirigido a mayores de edad que pudieran acreditar residencia o actividad laboral en Villa Gobernador Gálvez durante al menos dos años. La inscripción se realizó a través de la plataforma digital municipal y el trámite fue gratuito.

Problema habitacional

El sorteo dejó también en evidencia la magnitud de la demanda. En la primera semana de inscripción ya se habían iniciado más de mil trámites, una cifra que supera ampliamente la cantidad de parcelas disponibles. Esa brecha forma parte del trasfondo de la noticia: el problema habitacional no se limita al acceso a una vivienda terminada, sino que muchas veces comienza con la dificultad de comprar tierra formal, con servicios y documentación en regla.

En ciudades del área metropolitana, donde la expansión urbana convive con un acceso cada vez más complejo al mercado formal del suelo, los programas de lotes con destino a vivienda familiar aparecen como una instancia intermedia. No resuelven por sí solos el déficit habitacional, pero pueden abrir una posibilidad para que familias con ingresos demostrables y sin propiedad previa avancen en un proceso de construcción progresiva.

Fondos rotativos

El intendente Alberto Ricci había señalado al momento de abrir el registro que los fondos obtenidos por la venta de estos 60 terrenos serán destinados a la compra de un predio de mayores dimensiones, con la expectativa de generar entre 200 y 250 nuevos lotes. De ese modo, el municipio apunta a sostener una rueda de financiamiento que permita ampliar la disponibilidad de tierra urbanizada.

La propuesta no está exenta de límites. La modalidad de pago puede dejar afuera a familias que, aun teniendo la necesidad habitacional, no cuentan con ahorros suficientes. Aun así, la disponibilidad de lotes con servicios, con valores definidos por el municipio y adjudicados mediante sorteo público, ofrece una alternativa en un contexto en el que el precio de la tierra urbana suele convertirse en la primera barrera para proyectar una vivienda propia.

La nómina de titulares y suplentes fue publicada por la Municipalidad y puede consultarse a través de los canales institucionales. Además, quienes necesiten realizar consultas pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana por WhatsApp al 341-7388888, por teléfono al 4988888 o acercarse a la Oficina de Vivienda, de lunes a viernes de 7 a 13.

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